Розповіли, кого із Завокзального ринку у Луцьку хочуть переселити на Новий





Нагадаємо, що днями з’явилась інформація про те, що гБориса Смаля.



З його слів, про виселення підприємців з ринку «Пасаж» не йдеться. Натомість на Новий ринок хочуть переселити тих, хто торгує з автомобілів на тротуарах і прилеглій парковці.



«Є думка перевести на Новий ринок підприємців, але не з «Пасажу», а гуртовиків, які торгують та заважають і пішоходам, і пасажирам автомобілів. Адже призначення цієї земельної ділянки – парковка, а там відбувається торгівля. У результаті люди, які приїжджають на той же «Пасаж», машину не мають де поставити, бо там з вантажівки продають помідори. Тож є бажання цих оптовиків забрати на Новий ринок, бо він саме для гуртової торгівлі пристосований», - каже посадовець.



Він зазначив: згадана ділянка на вулиці Конякіна передана в оренду ПП ВКФ «Домінанта» під облаштування платної парковки. Однак з припаркованих автомобілів там жваво торгують овочами, здебільшого гуртом.



Зі слів Бориса Смаля, в міській раді планують створити робочу групу, яка має вивчити цю ситуацію. Проєкт відповідного розпорядження міського голови перебуває на погодженні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємців з ринку «Пасаж», що на вулиці Конякіна в Луцьку, не виселятимуть. Проте продавців, які займаються гуртовою торгівлею з автомобілів на розташованій поруч парковці, можуть попросити переїхати.Нагадаємо, що днями з’явилась інформація про те, що г уртовиків з «Пасажу» хочуть переселити на Новий ринок . Інформаційне агентство Волинські Новини звернулося по коментар з цього приводу до директора департаменту економічної політики Луцької міської радиЗ його слів, про виселення підприємців з ринку «Пасаж» не йдеться. Натомість на Новий ринок хочуть переселити тих, хто торгує з автомобілів на тротуарах і прилеглій парковці.«Є думка перевести на Новий ринок підприємців, але не з «Пасажу», а гуртовиків, які торгують та заважають і пішоходам, і пасажирам автомобілів. Адже призначення цієї земельної ділянки – парковка, а там відбувається торгівля. У результаті люди, які приїжджають на той же «Пасаж», машину не мають де поставити, бо там з вантажівки продають помідори. Тож є бажання цих оптовиків забрати на Новий ринок, бо він саме для гуртової торгівлі пристосований», - каже посадовець.Він зазначив: згадана ділянка на вулиці Конякіна передана в оренду ПП ВКФ «Домінанта» під облаштування платної парковки. Однак з припаркованих автомобілів там жваво торгують овочами, здебільшого гуртом.Зі слів Бориса Смаля, в міській раді планують створити робочу групу, яка має вивчити цю ситуацію. Проєкт відповідного розпорядження міського голови перебуває на погодженні.

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