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Розповіли, кого із Завокзального ринку у Луцьку хочуть переселити на Новий

Розповіли, кого із Завокзального ринку у Луцьку хочуть переселити на Новий
Підприємців з ринку «Пасаж», що на вулиці Конякіна в Луцьку, не виселятимуть. Проте продавців, які займаються гуртовою торгівлею з автомобілів на розташованій поруч парковці, можуть попросити переїхати.

Нагадаємо, що днями з’явилась інформація про те, що гуртовиків з «Пасажу» хочуть переселити на Новий ринок. Інформаційне агентство Волинські Новини звернулося по коментар з цього приводу до директора департаменту економічної політики Луцької міської ради Бориса Смаля.

З його слів, про виселення підприємців з ринку «Пасаж» не йдеться. Натомість на Новий ринок хочуть переселити тих, хто торгує з автомобілів на тротуарах і прилеглій парковці.

«Є думка перевести на Новий ринок підприємців, але не з «Пасажу», а гуртовиків, які торгують та заважають і пішоходам, і пасажирам автомобілів. Адже призначення цієї земельної ділянки – парковка, а там відбувається торгівля. У результаті люди, які приїжджають на той же «Пасаж», машину не мають де поставити, бо там з вантажівки продають помідори. Тож є бажання цих оптовиків забрати на Новий ринок, бо він саме для гуртової торгівлі пристосований», - каже посадовець.

Він зазначив: згадана ділянка на вулиці Конякіна передана в оренду ПП ВКФ «Домінанта» під облаштування платної парковки. Однак з припаркованих автомобілів там жваво торгують овочами, здебільшого гуртом.

Зі слів Бориса Смаля, в міській раді планують створити робочу групу, яка має вивчити цю ситуацію. Проєкт відповідного розпорядження міського голови перебуває на погодженні.


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Теги: Пасаж, Луцьк, торгівля
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