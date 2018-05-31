У Луцьку автомобіль патрульної поліції потрапив у аварію. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За словами очевидців, на кільці автомобіль Skoda «наздогнав» патрульне авто. Обидві автівки отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.



У пресслужбі патрульної поліції області підтвердили інформацію про зіткнення. Зауважили, що, за попередньою інформацією, поліцейські їхали на виклик про ДТП із травмованими із ввімкненими «маячками».



Деталі аварії наразі з'ясовують.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті вулиць Шевченка та Набережна у післяобідню пору 16 квітня сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції.Про цеповідомили очевидці.За словами очевидців, на кільці автомобіль Skoda «наздогнав» патрульне авто. Обидві автівки отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.У пресслужбі патрульної поліції області підтвердили інформацію про зіткнення. Зауважили, що, за попередньою інформацією, поліцейські їхали на виклик про ДТП із травмованими із ввімкненими «маячками».Деталі аварії наразі з'ясовують.

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