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У Луцьку автомобіль патрульної поліції потрапив у аварію. ФОТО

У Луцьку автомобіль патрульної поліції потрапив у аварію. ФОТО
На перехресті вулиць Шевченка та Набережна у післяобідню пору 16 квітня сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За словами очевидців, на кільці автомобіль Skoda «наздогнав» патрульне авто. Обидві автівки отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.

У пресслужбі патрульної поліції області підтвердили інформацію про зіткнення. Зауважили, що, за попередньою інформацією, поліцейські їхали на виклик про ДТП із травмованими із ввімкненими «маячками».

Деталі аварії наразі з'ясовують.

У Луцьку автомобіль патрульної поліції потрапив у аварію. ФОТО
У Луцьку автомобіль патрульної поліції потрапив у аварію. ФОТО
У Луцьку автомобіль патрульної поліції потрапив у аварію. ФОТО
У Луцьку автомобіль патрульної поліції потрапив у аварію. ФОТО
У Луцьку автомобіль патрульної поліції потрапив у аварію. ФОТО



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Теги: аварія, патрульна, Набережна, Шевченка, ДТП
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