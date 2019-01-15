На Волині судили пенсіонерку, яка підробила декларацію для отримання субсидії





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, - пише



Так, у жовтні 2018 року жінка у приміщенні Управління соціального захисту населення Локачинської райдержадміністрації умисно підробила та завірила підписом офіційний документ декларацію про доходи. Вона вказала, що у володінні членів її сім`ї відсутні транспортні засоби, з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років, однак насправді її син придбав мотоцикл, 2016 року випуску.



У цей же день волинянка подала до цієї установи неправдиву декларацію, аби отримати субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Увівши в оману працівників Управління соціального захисту населення Локачинської районної державної адміністрації, жінка отримала субсидію за період 01.10.2018 року по 30.04.2019 рік на загальну суму 15 289 гривень.



У 2019 році волинянка повторила свій маневр, знову підробивши декларацію про доходи. Відомо, що жінка, яка підроблювала офіційний документ, аби отримувати субсидію, уродженка села Кукли, Маневицького району, вона має середню-спеціальну освіту, вдова та пенсіонерка.



Свою провину у скоєному вона визнала повністю та попросила суворо не карати. Суд призначив їй покарання у виді обмеження волі на строк два роки умовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачинському районі волинянка з 2018 року підроблювала декларацію про доходи, аби отримувати субсидію.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, - пише Волинь.правда Так, у жовтні 2018 року жінка у приміщенні Управління соціального захисту населення Локачинської райдержадміністрації умисно підробила та завірила підписом офіційний документ декларацію про доходи. Вона вказала, що у володінні членів її сім`ї відсутні транспортні засоби, з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років, однак насправді її син придбав мотоцикл, 2016 року випуску.У цей же день волинянка подала до цієї установи неправдиву декларацію, аби отримати субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Увівши в оману працівників Управління соціального захисту населення Локачинської районної державної адміністрації, жінка отримала субсидію за період 01.10.2018 року по 30.04.2019 рік на загальну суму 15 289 гривень.У 2019 році волинянка повторила свій маневр, знову підробивши декларацію про доходи. Відомо, що жінка, яка підроблювала офіційний документ, аби отримувати субсидію, уродженка села Кукли, Маневицького району, вона має середню-спеціальну освіту, вдова та пенсіонерка.Свою провину у скоєному вона визнала повністю та попросила суворо не карати. Суд призначив їй покарання у виді обмеження волі на строк два роки умовно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію