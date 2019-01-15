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На Волині судили пенсіонерку, яка підробила декларацію для отримання субсидії

На Волині судили пенсіонерку, яка підробила декларацію для отримання субсидії
У Локачинському районі волинянка з 2018 року підроблювала декларацію про доходи, аби отримувати субсидію.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, - пише Волинь.правда.

Так, у жовтні 2018 року жінка у приміщенні Управління соціального захисту населення Локачинської райдержадміністрації умисно підробила та завірила підписом офіційний документ декларацію про доходи. Вона вказала, що у володінні членів її сім`ї відсутні транспортні засоби, з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років, однак насправді її син придбав мотоцикл, 2016 року випуску.

У цей же день волинянка подала до цієї установи неправдиву декларацію, аби отримати субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Увівши в оману працівників Управління соціального захисту населення Локачинської районної державної адміністрації, жінка отримала субсидію за період 01.10.2018 року по 30.04.2019 рік на загальну суму 15 289 гривень.

У 2019 році волинянка повторила свій маневр, знову підробивши декларацію про доходи. Відомо, що жінка, яка підроблювала офіційний документ, аби отримувати субсидію, уродженка села Кукли, Маневицького району, вона має середню-спеціальну освіту, вдова та пенсіонерка.

Свою провину у скоєному вона визнала повністю та попросила суворо не карати. Суд призначив їй покарання у виді обмеження волі на строк два роки умовно.

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Теги: суд, Волинь, жінка, пенсінерка, субсидія
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