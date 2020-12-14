Українського заробітчанина знайшли мертвим у Польщі в лісі





Про це



Тіло 41-річного чоловіка виявили 16 квітня у лісовому масиві неподалік села Єзьорна гміни Гальовіце у Лодзінському воєводстві.



Саме там проживав громадянин України, він зник з дому 15 квітня після опівночі. Унаслідок пошукових дії, організованих правоохоронцями та рятувальниками, того ж дня було знайдено взуття чоловіка.



Наступного дня, 16 квітня, тіло українця виявили у лісовому масиві. Місцеві ЗМІ стверджують, що знайшли його за 500 метрів від місця проживання заробітчанина.



Попередньо, польська прокуратура виключає участь третіх осіб у смерті громадянина України. Наразі триває слідство, поліція встановлює причини трагедії.



Фото - ілюстративне.

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