Українського заробітчанина знайшли мертвим у Польщі в лісі
Сьогодні, 16:10
У Польщі поліцейські знайшли мертвим українця, який приїхав на заробітки.
Про це інформує 24 канал з посиланням на TV Republika.
Тіло 41-річного чоловіка виявили 16 квітня у лісовому масиві неподалік села Єзьорна гміни Гальовіце у Лодзінському воєводстві.
Саме там проживав громадянин України, він зник з дому 15 квітня після опівночі. Унаслідок пошукових дії, організованих правоохоронцями та рятувальниками, того ж дня було знайдено взуття чоловіка.
Наступного дня, 16 квітня, тіло українця виявили у лісовому масиві. Місцеві ЗМІ стверджують, що знайшли його за 500 метрів від місця проживання заробітчанина.
Попередньо, польська прокуратура виключає участь третіх осіб у смерті громадянина України. Наразі триває слідство, поліція встановлює причини трагедії.
Фото - ілюстративне.
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Про це інформує 24 канал з посиланням на TV Republika.
Тіло 41-річного чоловіка виявили 16 квітня у лісовому масиві неподалік села Єзьорна гміни Гальовіце у Лодзінському воєводстві.
Саме там проживав громадянин України, він зник з дому 15 квітня після опівночі. Унаслідок пошукових дії, організованих правоохоронцями та рятувальниками, того ж дня було знайдено взуття чоловіка.
Наступного дня, 16 квітня, тіло українця виявили у лісовому масиві. Місцеві ЗМІ стверджують, що знайшли його за 500 метрів від місця проживання заробітчанина.
Попередньо, польська прокуратура виключає участь третіх осіб у смерті громадянина України. Наразі триває слідство, поліція встановлює причини трагедії.
Фото - ілюстративне.
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