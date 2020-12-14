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Українського заробітчанина знайшли мертвим у Польщі в лісі

Українського заробітчанина знайшли мертвим у Польщі в лісі
У Польщі поліцейські знайшли мертвим українця, який приїхав на заробітки.

Про це інформує 24 канал з посиланням на TV Republika.

Тіло 41-річного чоловіка виявили 16 квітня у лісовому масиві неподалік села Єзьорна гміни Гальовіце у Лодзінському воєводстві.

Саме там проживав громадянин України, він зник з дому 15 квітня після опівночі. Унаслідок пошукових дії, організованих правоохоронцями та рятувальниками, того ж дня було знайдено взуття чоловіка.

Наступного дня, 16 квітня, тіло українця виявили у лісовому масиві. Місцеві ЗМІ стверджують, що знайшли його за 500 метрів від місця проживання заробітчанина.

Попередньо, польська прокуратура виключає участь третіх осіб у смерті громадянина України. Наразі триває слідство, поліція встановлює причини трагедії.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Польща, українець, заробітчанин, смерть, ліс
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