Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості

Максим Максименко розповів, що робити із зубами мудрості та чи у всіх випадках їх треба видаляти.



Про це він повідомив в



За словами Максима Максименка, філогенетично у людини – 32 зуба, однак 2-3 тисячі років тому їжа була більш жорсткою і твердою, тому людям були потрібні моляри для жування. Відповідно ці зуби виростали і з ними не було проблем. Але тепер їжа зовсім інакша, уже не відбувається такого жувального навантаження, тож через це тепер ми маємо проблеми з «вісімками», говорить лікар.



«У 90 % випадків вони ростуть неправильно і навіть узагалі не можуть прорізатися. Через те, що зуби мудрості ростуть неправильно, утворюються «кишені», котрі є сприятливим середовищем для різноманітних бактерій. Тому виникають ускладнення – від перикоронариту, коли місце над вісімкою запалюється і людина не може відрити рот, до різних абсцесів, флегмонів, адже простори з’єднані з анатомічними просторами шиї, накопичений гній може мігрувати і нижче, спричинивши серйозні ускладнення, що загрожують життю», - зазначив Максименко.



Зуби можуть прорізатися, але неправильно, наприклад, виростати в щоку, язик, піднебіння. Ще «вісімки» за браком місця починають тиснути на зубний ряд і може утворюватися скупчення зубів у фронтальній ділянці, тобто вони просто можуть покривитися.



Коли ж зуби мудрості прорізалися правильно, виникає проблема в їх лікуванні, бо дістатися до них буває вкрай важко, наголосив хірург-стоматолог.



«У більшості випадків «вісімки» рекомендую видаляти, вони – рудимент, як і апендикс. За кордоном, відповідно до протоколів, зуби мудрості рекомендують видаляти у 14-15 років, бо в цей період вони фактично не мають корінців, вони ніби кульки у щелепі і технічно такі зуби видалити значно легше, виникає набагато менше ускладнень», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький хірург-стоматологрозповів, що робити із зубами мудрості та чи у всіх випадках їх треба видаляти.Про це він повідомив в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost За словами Максима Максименка, філогенетично у людини – 32 зуба, однак 2-3 тисячі років тому їжа була більш жорсткою і твердою, тому людям були потрібні моляри для жування. Відповідно ці зуби виростали і з ними не було проблем. Але тепер їжа зовсім інакша, уже не відбувається такого жувального навантаження, тож через це тепер ми маємо проблеми з «вісімками», говорить лікар.«У 90 % випадків вони ростуть неправильно і навіть узагалі не можуть прорізатися. Через те, що зуби мудрості ростуть неправильно, утворюються «кишені», котрі є сприятливим середовищем для різноманітних бактерій. Тому виникають ускладнення – від перикоронариту, коли місце над вісімкою запалюється і людина не може відрити рот, до різних абсцесів, флегмонів, адже простори з’єднані з анатомічними просторами шиї, накопичений гній може мігрувати і нижче, спричинивши серйозні ускладнення, що загрожують життю», - зазначив Максименко.Зуби можуть прорізатися, але неправильно, наприклад, виростати в щоку, язик, піднебіння. Ще «вісімки» за браком місця починають тиснути на зубний ряд і може утворюватися скупчення зубів у фронтальній ділянці, тобто вони просто можуть покривитися.Коли ж зуби мудрості прорізалися правильно, виникає проблема в їх лікуванні, бо дістатися до них буває вкрай важко, наголосив хірург-стоматолог.«У більшості випадків «вісімки» рекомендую видаляти, вони – рудимент, як і апендикс. За кордоном, відповідно до протоколів, зуби мудрості рекомендують видаляти у 14-15 років, бо в цей період вони фактично не мають корінців, вони ніби кульки у щелепі і технічно такі зуби видалити значно легше, виникає набагато менше ускладнень», - додав він.

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