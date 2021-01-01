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Може перебувати на Волині: зник киянин, який їхав автобусом до Польщі

Може перебувати на Волині: зник киянин, який їхав автобусом до Польщі
Родина розшукує зниклого киянина Сергія Адінцова , який 16 квітня їхав до Польщі автобусом «Київ – Вільнюс», утім до місця призначення так і не доїхав.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла дружина зниклого 43-річного чоловіка Оксана Адінцова.

За її словами, є інформація про те, що водій автобуса вночі висадив чоловіка на заправці у Ковелі.

Востаннє з чоловіком спілкувалися 17 квітня. Тоді він сказав, що залишився без документів, що побитий і з розбитою головою. Перехожі, за словами чоловіка, сказали йому, що він перебуває у Волинській області, але він погано розуміє, де він та що з ним відбувається.

З того часу зв’язок з чоловіком обірвався. Родина написала заяву у поліцію в Києві, правоохоронці обіцяли дати запит і на Волинь.

Відомо, що на момент зникнення чоловік був у чорній шкіряній куртці, коричневому светрі, коричневих штанах та коричневих кросівках.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Сергія Адінцова просять повідомляти на спецлінію «102» або за номером телефону

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Теги: Сергій Адінцов, розшук, Київ, Ковель
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