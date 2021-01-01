Може перебувати на Волині: зник киянин, який їхав автобусом до Польщі

Родина розшукує зниклого киянина, який 16 квітня їхав до Польщі автобусом «Київ – Вільнюс», утім до місця призначення так і не доїхав.Про церозповіла дружина зниклого 43-річного чоловікаЗа її словами, є інформація про те, що водій автобуса вночі висадив чоловіка на заправці у Ковелі.Востаннє з чоловіком спілкувалися 17 квітня. Тоді він сказав, що залишився без документів, що побитий і з розбитою головою. Перехожі, за словами чоловіка, сказали йому, що він перебуває у Волинській області, але він погано розуміє, де він та що з ним відбувається.З того часу зв’язок з чоловіком обірвався. Родина написала заяву у поліцію в Києві, правоохоронці обіцяли дати запит і на Волинь.Відомо, що на момент зникнення чоловік був у чорній шкіряній куртці, коричневому светрі, коричневих штанах та коричневих кросівках.Усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Сергія Адінцова просять повідомляти на спецлінію «102» або за номером телефону