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У Луцьку просять відновити тролейбусний маршрут

У Луцьку просять відновити тролейбусний маршрут
У Луцьку просять відновити тролейбусний маршрут № 10 "Вулиця Гордіюк - с. Гаразджа".

Про це йдеться у відповідній петиції Артура Довжика до місцевої влади.

Як зазначає автор петиції, прохання виникло у зв'язку з малою кількістю тролейбусів, що курсують у напрямку села Гаразджа.

"Тим більше цей маршрут дуже потрібний, оскільки по-перше туди їздить один тролейбус за маршрутом № 3 (Лісництво - с. Гаразджа), по-друге, в час пандемії в громадському транспорті можна зайняти тільки сидячі місця і громадяни не мають можливості прибути вчасно на місце призначення. Тому прошу відновити тролейбусний маршрут № 10", - зазначає Артур Довжик.

Підписати петицію можна тут.

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Теги: петиція, тролейбус, транспорт, Луцьк
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