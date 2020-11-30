У Луцьку просять відновити тролейбусний маршрут
Сьогодні, 18:16
У Луцьку просять відновити тролейбусний маршрут № 10 "Вулиця Гордіюк - с. Гаразджа".
Про це йдеться у відповідній петиції Артура Довжика до місцевої влади.
Як зазначає автор петиції, прохання виникло у зв'язку з малою кількістю тролейбусів, що курсують у напрямку села Гаразджа.
"Тим більше цей маршрут дуже потрібний, оскільки по-перше туди їздить один тролейбус за маршрутом № 3 (Лісництво - с. Гаразджа), по-друге, в час пандемії в громадському транспорті можна зайняти тільки сидячі місця і громадяни не мають можливості прибути вчасно на місце призначення. Тому прошу відновити тролейбусний маршрут № 10", - зазначає Артур Довжик.
Підписати петицію можна тут.
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Про це йдеться у відповідній петиції Артура Довжика до місцевої влади.
Як зазначає автор петиції, прохання виникло у зв'язку з малою кількістю тролейбусів, що курсують у напрямку села Гаразджа.
"Тим більше цей маршрут дуже потрібний, оскільки по-перше туди їздить один тролейбус за маршрутом № 3 (Лісництво - с. Гаразджа), по-друге, в час пандемії в громадському транспорті можна зайняти тільки сидячі місця і громадяни не мають можливості прибути вчасно на місце призначення. Тому прошу відновити тролейбусний маршрут № 10", - зазначає Артур Довжик.
Підписати петицію можна тут.
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