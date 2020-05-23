вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські лікарі 3,5 години рятували ногу 62-річному чоловіку

Волинські лікарі 3,5 години рятували ногу 62-річному чоловіку
Бригада лікарів Ковельського МТМО успішно провела одномоментну операцію з усунення одночасно двох патологій судин нижніх кінцівок.

Про це повідомляють на офіційній сторінці медзакладу у фейсбуці.

Інформують, 62-річний пацієнт звернувся до судинних хірургів Ковельського МТМО зі скаргами на нестерпні болі в правій нозі і похолодання кінцівки.

Після діагностичної ангіографії встановили діагноз - оклюзія правої здухвинної та стегнової артерій. Такий стан загрожував життєдіяльності кінцівки.

Пацієнта прооперувала команда фахівців відділення інтервенційної радіології у складі Олександра Голуба, Василя Войтовича, Юрія Новака та анестезіолога Тетяни Приходько.

Одномоментна операція (під час одного втручання виконано декілька послідовних етапів) тривала три з половиною години. Здухвинно-стегнове алошунтування та стегново-підколінне алошунтування справа провели успішно.

Наразі пацієнта готуєть до виписки з лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковельське МТМО, операція, нога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинські лікарі 3,5 години рятували ногу 62-річному чоловіку
Сьогодні, 19:37
Судитимуть 25-річного хлопця з Волині, який залучав дівчат до проституції
Сьогодні, 19:29
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 20 квітня
Сьогодні, 19:00
«Гастролер» з Одещини викрав телефон у 23-річної волинянки
Сьогодні, 18:44
Схожі новини
Волинські медики врятували чоловіку від ампутації ногу, уражену гангреною Волинські медики врятували чоловіку від ампутації ногу, уражену гангреною
01 лютий, 21:50
Кров не надходила зовсім: волинські хірурги врятували пацієнта від ампутації ноги Кров не надходила зовсім: волинські хірурги врятували пацієнта від ампутації ноги
23 травень, 2020, 18:34
Волинські лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити ноги Волинські лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити ноги
16 квітень, 13:05
Волинські лікарі видалили жінці гігантську кістому Волинські лікарі видалили жінці гігантську кістому
30 березень, 14:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинські лікарі 3,5 години рятували ногу 62-річному чоловіку
Сьогодні, 19:37
 0
Судитимуть 25-річного хлопця з Волині, який залучав дівчат до проституції
Сьогодні, 19:29
 0
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 20 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
«Гастролер» з Одещини викрав телефон у 23-річної волинянки
Сьогодні, 18:44
 0
Медіа
відео
1/8