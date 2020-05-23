Волинські лікарі 3,5 години рятували ногу 62-річному чоловіку
Сьогодні, 19:37
Бригада лікарів Ковельського МТМО успішно провела одномоментну операцію з усунення одночасно двох патологій судин нижніх кінцівок.
Про це повідомляють на офіційній сторінці медзакладу у фейсбуці.
Інформують, 62-річний пацієнт звернувся до судинних хірургів Ковельського МТМО зі скаргами на нестерпні болі в правій нозі і похолодання кінцівки.
Після діагностичної ангіографії встановили діагноз - оклюзія правої здухвинної та стегнової артерій. Такий стан загрожував життєдіяльності кінцівки.
Пацієнта прооперувала команда фахівців відділення інтервенційної радіології у складі Олександра Голуба, Василя Войтовича, Юрія Новака та анестезіолога Тетяни Приходько.
Одномоментна операція (під час одного втручання виконано декілька послідовних етапів) тривала три з половиною години. Здухвинно-стегнове алошунтування та стегново-підколінне алошунтування справа провели успішно.
Наразі пацієнта готуєть до виписки з лікарні.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці медзакладу у фейсбуці.
Інформують, 62-річний пацієнт звернувся до судинних хірургів Ковельського МТМО зі скаргами на нестерпні болі в правій нозі і похолодання кінцівки.
Після діагностичної ангіографії встановили діагноз - оклюзія правої здухвинної та стегнової артерій. Такий стан загрожував життєдіяльності кінцівки.
Пацієнта прооперувала команда фахівців відділення інтервенційної радіології у складі Олександра Голуба, Василя Войтовича, Юрія Новака та анестезіолога Тетяни Приходько.
Одномоментна операція (під час одного втручання виконано декілька послідовних етапів) тривала три з половиною години. Здухвинно-стегнове алошунтування та стегново-підколінне алошунтування справа провели успішно.
Наразі пацієнта готуєть до виписки з лікарні.
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