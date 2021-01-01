Дизайнерський ремонт: як житло стає витвором мистецтва і що треба знати замовнику?*





Про те, як народжуються дизайнерські ремонти та що потрібно знати замовникам - розповідають працівники луцької



ЕТАП 1. ПІДГОТОВКА



Перша та основна порада кожному замовнику, який звернувся за професійним дизайном помешкання - зробити це заздалегідь і добре розрахувати час.



“Є клієнти, які вже замовили майстрів і почали ремонт, а тоді приходять до нас за дизайном. Це так не працює, адже для розробки дизайну потрібен час. Для однокімнатної квартири - не менше місяця, двокімнатної - півтора місяці і так далі. Є процеси, які можна робити паралельно. Наприклад, почати демонтажні роботи і готувати візуалізацію. Але все одно приходити до дизайнерів треба хоча б за місяць до того, як запланований початок ремонту”, - радить директор дизайн-студії Дмитро Дацюк.







Ще одна важлива порада для замовників - потрібно підготуватися і “визріти”.



Найлегший спосіб підготовки - фото-сервіс Пінтерест. Не обов’язково відразу вибирати, який диван буде у вітальні чи яка люстра у спальні. На цьому етапі достатньо хоча б зрозуміти, який стиль інтер’єру найбільше лежить до душі. Зрозуміти і що не менш важливо - домовитись про це з іншими членами родини.



“Зараз існує така велика кількість стилів та можливостей, що бажання людей можуть стрибати від “хочу мінімалізм” під час першої зустрічі і до “буде неокласика з вітражами та колонами” під час наступної. Коли хтось входить в етап ремонту, інформація накриває сніжним комом: картинки в інтернеті, поради друзів, приклад сусідів… Тому дуже важливо зібрати максимум інформації і дати собі час осмислити її, так би мовити - “визріти”, - радить менеджерка Мар’яна Крет.







Менеджери Destyle відповідають за комунікацію з клієнтами. Їхнє завдання - збирати максимум інформації від замовника



ЕТАП 2. ПІДБІР СТИЛЮ І КОНЦЕПЦІЇ



Найскладніший етап, кажуть дизайнери - це створення концепції дизайну.



Початок – це завжди ґрунтовна розмова з клієнтом. Який стиль подобається? Чи є побажання стосовно кольорів? Чим планують покривати стіни та підлогу? Яке хочуть освітлення та опалення? Чи будуть радіатори і тепла підлога? Що має бути із техніки, чи будуть кондиціонери, фільтри на воду? Таких запитань – кілька десятків, і всі вони дуже важливі. Це – база, від якої відштовхуються при розробці проекту дизайну.



На цьому етапі спеціалісти радять також розповісти про вашу сім’ю та стиль її життя: скільки мешканців буде жити в квартирі, чим вони займаються, які звички мають. Така інформація допоможе зробити житло максимально функціональним та зручним.



Наступний крок – попередній підбір прототипів. Це фотоколаж, де є окремі вирізки фотографій з інтер’єрів, елементів меблів, покриття підлоги та стін, освітлення. Клієнт переглядає таку підбірку і вибирає, що йому підходить. Що не подобається – замінюють на інші елементи.



Зразок фотоколажу, який готували для квартири в ЖК “Амстердам”



ЕТАП 3. ЗАМІРИ ТА КРЕСЛЕННЯ



Для того, щоб приступити до розробки дизайну, окрім підбору прототипів потрібні чіткі параметри квартири. Тому інженери-проектанти виїжджають на об’єкт і збирають усю необхідну інформацію.



Їхнім основним завданням надалі є розробка технічного проекту. Це - усі креслення, починаючи від демонтажних робіт, якщо потрібне перепланування, і закінчуючи такими деталями як розробка плану електрики: де розміщується кожна розетка, кожен світильник, , та, наприклад - план розкладки плитки: де поштучно яка плитка має бути розміщена, де потрібно її розрізати і т.д.



Технічний проект для однокімнатної квартири - це документ на 30-40 сторінок. Але коли він є, майстри з ремонту не будуть турбувати власників помешкання мільйонами уточнень і запитань, а будуть чітко робити усе за планом.





Проектанти розповідають, що найцікавіше в їхній роботі - вирішувати “головоломки”. Наприклад, розрахувати до міліметра, як під'єднати сантехніку чи електроприлади



В основі точних розрахунків - реальні прототипи меблів, сантехніки тощо



ЕТАП 4. 3D-ВІЗУАЛІЗАЦІЯ



Коли фотоколаж повністю затверджений, дизайнери приступають до підготовки 3D-візуалізації. Вибрані заздалегідь елементи підставляють в інтер’єр.



Зовні це схоже на популярну комп’ютерну гру “Sims”: створюють кімнати потрібних розмірів, підбирають покриття для стін та підлоги, розставляють меблі та деталі інтер’єру, а наприкінці - оформлюють освітлення.



“Це улюблений момент кожного дизайнера. Коли все вже оформлено і розставлено, наприкінці додаєш освітлення, “вмикаєш” його і бачиш результат. Це справді дещо схоже на “Sims”, думаю, кожен дизайнер-візуаліст свого часу грав в цю гру, це непогане тренування. Але ми працюємо в професійній програмі “3d Max”, яка більш точна і має більше можливостей”, - розповіла Ольга Абрамова.



Візуалізація починається із того, що дизайнери моделюють приміщення, тоді - наповнюють його меблями



Улюблений момент кожного дизайнера: наприкінці “увімкнути” світло і побачити результат



Зразок візуалізації дизайну квартири в ЖК "Амстердам"



Зразок візуалізації дизайну котеджу в ЖК "Струмочок"



ЕТАП 5. ПІДБІР КОМПЛЕКТАЦІЇ: ВІД БУДМАТЕРІАЛІВ І ДО КАРТИН



Коли починається реалізація ремонту, в дизайн-студії також пропонують і поставляють усю комплектацію - від будматеріалів до меблів і декору.



Обов’язково пропонують варіанти різних цінових сегментів. В офісі є багато зразків фасадів, покриттів, тканин тощо, а також - виставкові куточки, де можна оглянути, як виглядає той чи інший елемент інтер’єру.



Клієнтам пропонують переглянути не тільки фото прототипів, але й “живі зразки”



На виставковій кухні можна оглянути зразки фасадів та перевірити, як відкриваються шафки і шухляди.



Виставкова зона



Коли дизайнери малюють інтер'єр, відразу додають картини та інші елементи декору, які нададуть квартирі особливого стилю.



Та деколи буває навпаки: замовник має якийсь цінний предмет мистецтва і просить “ввести” його в інтер'єр. Це може бути ікона, картина, старовинна скриня чи якийсь предмет меблів, і дуже важливо про це теж відразу сказати дизайнеру, щоб він міг гарно обіграти цей елемент, а не “тулити” в уже готовий ремонт.





Дизайнери Destyle самі виготовляють картини, дзеркала та інші елементи інтер’єру

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Проявляти ініціативу, ділитися ідеями та власним баченням, але водночас - дослухатися до того, що кажуть професійні дизайнери. Такою підсумковою порадою діляться у Destyle.



Розповідають, що замовники часто мають задуми стосовно поділу кімнат, додаткових комор чи коридорів, але через брак досвіду не здатні оцінити, яким це вийде на практиці. У той же час професійним поглядом відразу видно, яка ідея варта втілення, а яка - тільки створить додаткові незручності. Адже повертаючись до того, що таке дизайнерський ремонт - це не просто стильне і модне оформлення житла, а в першу чергу - максимальний комфорт.



Текст: Людмила ЯВОРСЬКА Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жити у квартирі з дизайнерським ремонтом - це така ж мрія, як одягатися от-кутюр чи їздити автомобілями люкс-класу. Проте, так само, як і високу моду та вишукані авто цінують не просто за престиж, але в першу чергу - за якість та комфорт, так і з ремонтами від дизайнерів. Бо результатом такої послуги є підбір модних та актуальних рішень, які зроблять житло не просто гарним, а насамперед - функціональним.Про те, як народжуються дизайнерські ремонти та що потрібно знати замовникам - розповідають працівники луцької Студії дизайну інтер'єру Destyle. Перша та основна порада кожному замовнику, який звернувся за професійним дизайном помешкання - зробити це заздалегідь і добре розрахувати час.“Є клієнти, які вже замовили майстрів і почали ремонт, а тоді приходять до нас за дизайном. Це так не працює, адже для розробки дизайну потрібен час. Для однокімнатної квартири - не менше місяця, двокімнатної - півтора місяці і так далі. Є процеси, які можна робити паралельно. Наприклад, почати демонтажні роботи і готувати візуалізацію. Але все одно приходити до дизайнерів треба хоча б за місяць до того, як запланований початок ремонту”, - радить директор дизайн-студіїЩе одна важлива порада для замовників - потрібно підготуватися і “визріти”.Найлегший спосіб підготовки - фото-сервіс Пінтерест. Не обов’язково відразу вибирати, який диван буде у вітальні чи яка люстра у спальні. На цьому етапі достатньо хоча б зрозуміти, який стиль інтер’єру найбільше лежить до душі. Зрозуміти і що не менш важливо - домовитись про це з іншими членами родини.“Зараз існує така велика кількість стилів та можливостей, що бажання людей можуть стрибати від “хочу мінімалізм” під час першої зустрічі і до “буде неокласика з вітражами та колонами” під час наступної. Коли хтось входить в етап ремонту, інформація накриває сніжним комом: картинки в інтернеті, поради друзів, приклад сусідів… Тому дуже важливо зібрати максимум інформації і дати собі час осмислити її, так би мовити - “визріти”, - радить менеджеркаМенеджери Destyle відповідають за комунікацію з клієнтами. Їхнє завдання - збирати максимум інформації від замовникаНайскладніший етап, кажуть дизайнери - це створення концепції дизайну.Початок – це завжди ґрунтовна розмова з клієнтом. Який стиль подобається? Чи є побажання стосовно кольорів? Чим планують покривати стіни та підлогу? Яке хочуть освітлення та опалення? Чи будуть радіатори і тепла підлога? Що має бути із техніки, чи будуть кондиціонери, фільтри на воду? Таких запитань – кілька десятків, і всі вони дуже важливі. Це – база, від якої відштовхуються при розробці проекту дизайну.На цьому етапі спеціалісти радять також розповісти про вашу сім’ю та стиль її життя: скільки мешканців буде жити в квартирі, чим вони займаються, які звички мають. Така інформація допоможе зробити житло максимально функціональним та зручним.Наступний крок – попередній підбір прототипів. Це фотоколаж, де є окремі вирізки фотографій з інтер’єрів, елементів меблів, покриття підлоги та стін, освітлення. Клієнт переглядає таку підбірку і вибирає, що йому підходить. Що не подобається – замінюють на інші елементи.Зразок фотоколажу, який готували для квартири в ЖК “Амстердам”Для того, щоб приступити до розробки дизайну, окрім підбору прототипів потрібні чіткі параметри квартири. Тому інженери-проектанти виїжджають на об’єкт і збирають усю необхідну інформацію.Їхнім основним завданням надалі є розробка технічного проекту. Це - усі креслення, починаючи від демонтажних робіт, якщо потрібне перепланування, і закінчуючи такими деталями як розробка плану електрики: де розміщується кожна розетка, кожен світильник, , та, наприклад - план розкладки плитки: де поштучно яка плитка має бути розміщена, де потрібно її розрізати і т.д.Технічний проект для однокімнатної квартири - це документ на 30-40 сторінок. Але коли він є, майстри з ремонту не будуть турбувати власників помешкання мільйонами уточнень і запитань, а будуть чітко робити усе за планом.Проектанти розповідають, що найцікавіше в їхній роботі - вирішувати “головоломки”. Наприклад, розрахувати до міліметра, як під'єднати сантехніку чи електроприладиВ основі точних розрахунків - реальні прототипи меблів, сантехніки тощоКоли фотоколаж повністю затверджений, дизайнери приступають до підготовки 3D-візуалізації. Вибрані заздалегідь елементи підставляють в інтер’єр.Зовні це схоже на популярну комп’ютерну гру “Sims”: створюють кімнати потрібних розмірів, підбирають покриття для стін та підлоги, розставляють меблі та деталі інтер’єру, а наприкінці - оформлюють освітлення.“Це улюблений момент кожного дизайнера. Коли все вже оформлено і розставлено, наприкінці додаєш освітлення, “вмикаєш” його і бачиш результат. Це справді дещо схоже на “Sims”, думаю, кожен дизайнер-візуаліст свого часу грав в цю гру, це непогане тренування. Але ми працюємо в професійній програмі “3d Max”, яка більш точна і має більше можливостей”, - розповіла Ольга Абрамова.Візуалізація починається із того, що дизайнери моделюють приміщення, тоді - наповнюють його меблямиУлюблений момент кожного дизайнера: наприкінці “увімкнути” світло і побачити результатЗразок візуалізації дизайну квартири в ЖК "Амстердам"

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