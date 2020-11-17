На Волині зґвалтували 20-річну дівчину
Сьогодні, 15:40
На Волині чоловік зґвалтував дівчину.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
У поліції зазначили, що до них надійшло звернення щодо зґвалтування від 20-річної мешканки Володимир-Волинського району.
Наразі правохоронці проводять всі необхідні слідчі дії, призначили низку експертиз. Відомості внесли до ЄРДР за ч.1 ст. 152 ККУ.
Більше інформації – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
У поліції зазначили, що до них надійшло звернення щодо зґвалтування від 20-річної мешканки Володимир-Волинського району.
Наразі правохоронці проводять всі необхідні слідчі дії, призначили низку експертиз. Відомості внесли до ЄРДР за ч.1 ст. 152 ККУ.
Більше інформації – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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