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На Волині зґвалтували 20-річну дівчину

На Волині зґвалтували 20-річну дівчину
На Волині чоловік зґвалтував дівчину.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

У поліції зазначили, що до них надійшло звернення щодо зґвалтування від 20-річної мешканки Володимир-Волинського району.

Наразі правохоронці проводять всі необхідні слідчі дії, призначили низку експертиз. Відомості внесли до ЄРДР за ч.1 ст. 152 ККУ.

Більше інформації – згодом.

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Теги: зґвалтування, дівчина, Волинь
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