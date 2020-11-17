На Волині зґвалтували 20-річну дівчину





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



У поліції зазначили, що до них надійшло звернення щодо зґвалтування від 20-річної мешканки Володимир-Волинського району.



Наразі правохоронці проводять всі необхідні слідчі дії, призначили низку експертиз. Відомості внесли до ЄРДР за ч.1 ст. 152 ККУ.



Більше інформації – згодом.

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