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Знайшли киянина, який їхав автобусом до Польщі і за нез'ясованих обставин опинився в Луцьку

Знайшли киянина, який їхав автобусом до Польщі і за нез'ясованих обставин опинився в Луцьку
Знайшли киянина Сергія Адінцова, який 16 квітня їхав до Польщі автобусом «Київ – Вільнюс», утім до місця призначення так і не доїхав.

Про це повідомила дружина 43-річного чоловіка Оксана Адінцова.

Нагадаємо, була інформація про те, що водій автобуса вночі висадив чоловіка на заправці у Ковелі.

Востаннє з чоловіком спілкувалися 17 квітня. Тоді він сказав, що залишився без документів, що побитий і з розбитою головою. Перехожі, за словами чоловіка, сказали йому, що він перебуває у Волинській області, але він погано розуміє, де він та що з ним відбувається.

З того часу зв’язок з чоловіком обірвався. Родина написала заяву у поліцію в Києві, правоохоронці обіцяли дати запит і на Волинь.

Сьогодні, 21 квітня, дружина Сергія Адінцова повідомила, що чоловіка знайшли. Його життю нічого не загрожує. За її словами, Адінцов пам'ятає як сів на автобус в Києві, познайомився з пасажирами. Опісля цього чоловік не зміг нічого пригадати. Каже, що опинився в Луцьку на вокзалі, однак як це сталося він не пам'ятає.

Квиток на автобус Сергію Адінцову допомогли придбати бродяги.

"Дякую всім, хто публікував і хвилювався", - додала жінка.

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Теги: Сергій Адінцов, розшук, Київ, Ковель
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