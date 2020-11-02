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У Луцьку – пожежа на Шевченка: ймовірно, є загиблі

У Луцьку – пожежа на Шевченка: ймовірно, є загиблі
У Луцьку на вулиці Шевченка сталася пожежа в житловому будинку.

Про це повідомив речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Несторов на своїй сторінці у фейсбуці.

Загоряння трапилося сьогодні, 21 квітня.

Під час пожежі вогнеборці врятували дитину, яку винесли з задимленого будинку і провели реанімаційні дії.

За інформацією з власних джерел у спецслужбах Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що йдеться про трьох загиблих.

Деталі - згодом.

У Луцьку – пожежа на Шевченка: ймовірно, є загиблі

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Теги: Луцьк, пожежа, рятувальники
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