У Луцьку – пожежа на Шевченка: ймовірно, є загиблі
Сьогодні, 20:12
У Луцьку на вулиці Шевченка сталася пожежа в житловому будинку.
Про це повідомив речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Несторов на своїй сторінці у фейсбуці.
Загоряння трапилося сьогодні, 21 квітня.
Під час пожежі вогнеборці врятували дитину, яку винесли з задимленого будинку і провели реанімаційні дії.
За інформацією з власних джерел у спецслужбах Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що йдеться про трьох загиблих.
Деталі - згодом.
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Про це повідомив речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Несторов на своїй сторінці у фейсбуці.
Загоряння трапилося сьогодні, 21 квітня.
Під час пожежі вогнеборці врятували дитину, яку винесли з задимленого будинку і провели реанімаційні дії.
За інформацією з власних джерел у спецслужбах Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що йдеться про трьох загиблих.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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