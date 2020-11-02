У Луцьку – пожежа на Шевченка: ймовірно, є загиблі





Про це Володимир Несторов на своїй сторінці у фейсбуці.



Загоряння трапилося сьогодні, 21 квітня.



Під час пожежі вогнеборці врятували дитину, яку винесли з задимленого будинку і провели реанімаційні дії.



За інформацією з власних джерел у спецслужбах Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що йдеться про трьох загиблих.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Шевченка сталася пожежа в житловому будинку.Про це повідомив речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській областіна своїй сторінці у фейсбуці.Загоряння трапилося сьогодні, 21 квітня.Під час пожежі вогнеборці врятували дитину, яку винесли з задимленого будинку і провели реанімаційні дії.За інформацією з власних джерел у спецслужбахвідомо, що йдеться про трьох загиблих.Деталі - згодом.

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