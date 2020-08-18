Матерями-героїнями можуть стати дві жінки з Волині, що народили по 5 дітей
Сьогодні, 20:42
У Луцьку просять про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» двом жінкам.
Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Громадянки Коваль Інна Миколаївна та Никитюк Людмила Олександрівна звернулися до Луцької міської ради про підготовку клопотання перед президентом України про присвоєння їм почесного звання «Мати-героїня».
Інна Коваль закінчила ЗЗСО № 7 міста Ковель, працювала продавцем продовольчих товарів, листоношею ПАТ «Укрпошта» у смт Рокині. Нині домогосподарка. Народила та виховала п’ятьох дітей.
Людмила Никитюк закінчила Луцьке професійно-технічне училище №9 за спеціальністю «Бухгалтерський облік» та Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Економіка і підприємство. Фінанси». Працювала у ЗАТ «Соціальна сфера», нині домогосподарка. Народила та виховала п’ятьох дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Громадянки Коваль Інна Миколаївна та Никитюк Людмила Олександрівна звернулися до Луцької міської ради про підготовку клопотання перед президентом України про присвоєння їм почесного звання «Мати-героїня».
Інна Коваль закінчила ЗЗСО № 7 міста Ковель, працювала продавцем продовольчих товарів, листоношею ПАТ «Укрпошта» у смт Рокині. Нині домогосподарка. Народила та виховала п’ятьох дітей.
Людмила Никитюк закінчила Луцьке професійно-технічне училище №9 за спеціальністю «Бухгалтерський облік» та Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Економіка і підприємство. Фінанси». Працювала у ЗАТ «Соціальна сфера», нині домогосподарка. Народила та виховала п’ятьох дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Матерями-героїнями можуть стати дві жінки з Волині, що народили по 5 дітей
Сьогодні, 20:42
Повідомили, чи навчатимуться волинські школярі влітку
Сьогодні, 20:21
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 23 квітня
Сьогодні, 20:00
Засудили чоловіка-тирана, який до смерті побив жінку на Волині
Сьогодні, 19:39