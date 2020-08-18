Матерями-героїнями можуть стати дві жінки з Волині, що народили по 5 дітей

У Луцьку просять про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» двом жінкам.Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Громадянкитазвернулися до Луцької міської ради про підготовку клопотання перед президентом України про присвоєння їм почесного звання «Мати-героїня».Інна Коваль закінчила ЗЗСО № 7 міста Ковель, працювала продавцем продовольчих товарів, листоношею ПАТ «Укрпошта» у смт Рокині. Нині домогосподарка. Народила та виховала п’ятьох дітей.Людмила Никитюк закінчила Луцьке професійно-технічне училище №9 за спеціальністю «Бухгалтерський облік» та Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Економіка і підприємство. Фінанси». Працювала у ЗАТ «Соціальна сфера», нині домогосподарка. Народила та виховала п’ятьох дітей.