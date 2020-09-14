Скільки витратять на обслуговування луцьких фонтанів
Сьогодні, 11:15
На обслуговування фонтанів у Луцьку передбачили витратити 1 050 000 гривень. Однак, до переліку не увійшли водограй на Театральному майдані та «Квітка» навпроти головного корпусу ВНУ ім. Лесі Українки.
Про це йдеться у відповідній закупівлі на платформі ProZorro.
Нагадаємо, у березні в мерії заявили, що поки не визначили вартість обслуговування фонтану на Театральному майдані, котрий запрацював минулого року.
Йдеться про утримання фонтанів в сквері Алмазова (проспект Волі), «Каскаду» (вул. Глушець), біля ТЦ «Промінь» та на вулиці Лесі Українки, 52.
Обслуговування включатиме: виїзд на місце дислокації фонтану; огляд чаші фонтану, при потребі її очищення; спуск до машинного залу фонтану, огляд електровмикачів; запуск насосів; виїзд на місце з відключенням фонтану.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Реконструювати чи знести: у Луцьку вирішуватимуть долю фонтану на проспекті Волі
Послуги переможець торгів повинен надавати впродовж травня-вересня цього року. Очікувана вартість закупівлі - 1 050 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відповідній закупівлі на платформі ProZorro.
Нагадаємо, у березні в мерії заявили, що поки не визначили вартість обслуговування фонтану на Театральному майдані, котрий запрацював минулого року.
Йдеться про утримання фонтанів в сквері Алмазова (проспект Волі), «Каскаду» (вул. Глушець), біля ТЦ «Промінь» та на вулиці Лесі Українки, 52.
Обслуговування включатиме: виїзд на місце дислокації фонтану; огляд чаші фонтану, при потребі її очищення; спуск до машинного залу фонтану, огляд електровмикачів; запуск насосів; виїзд на місце з відключенням фонтану.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Реконструювати чи знести: у Луцьку вирішуватимуть долю фонтану на проспекті Волі
Послуги переможець торгів повинен надавати впродовж травня-вересня цього року. Очікувана вартість закупівлі - 1 050 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Сьогодні, 11:30
Скільки витратять на обслуговування луцьких фонтанів
Сьогодні, 11:15
У Ковелі вночі п’яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 11:08
На Волині знайшли контрабандні медикаменти з Білорусі, які не встигли забрати зі сховку
Сьогодні, 10:49