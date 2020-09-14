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Скільки витратять на обслуговування луцьких фонтанів

Скільки витратять на обслуговування луцьких фонтанів
На обслуговування фонтанів у Луцьку передбачили витратити 1 050 000 гривень. Однак, до переліку не увійшли водограй на Театральному майдані та «Квітка» навпроти головного корпусу ВНУ ім. Лесі Українки.

Про це йдеться у відповідній закупівлі на платформі ProZorro.

Нагадаємо, у березні в мерії заявили, що поки не визначили вартість обслуговування фонтану на Театральному майдані, котрий запрацював минулого року.

Йдеться про утримання фонтанів в сквері Алмазова (проспект Волі), «Каскаду» (вул. Глушець), біля ТЦ «Промінь» та на вулиці Лесі Українки, 52.

Обслуговування включатиме: виїзд на місце дислокації фонтану; огляд чаші фонтану, при потребі її очищення; спуск до машинного залу фонтану, огляд електровмикачів; запуск насосів; виїзд на місце з відключенням фонтану.

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Послуги переможець торгів повинен надавати впродовж травня-вересня цього року. Очікувана вартість закупівлі - 1 050 000 гривень.

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Теги: фонтани, Луцьк, обслуговування
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