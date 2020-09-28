У Луцьку легковик врізався в паркан





Інформаційному агентству ВолиньPost у патрульній поліції Волинської області підтвердили факт ДТП. Аварія трапилася у п'ятницю, 23 квітня, біля 11:00.



За словами поліцейських, водій автомобіля Renault Laguna, який рухався в бік вулиці Потебні, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не стежив за дорожньою обстановкою, не впорався з керуванням та скоїв наїзд металевий паркан.



На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Легковик отримав механічні пошкодження.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали адмінматеріали за ст.124 та ч.1 ст.139 КУпАП, а також акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі.

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