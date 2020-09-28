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У Луцьку легковик врізався в паркан

У Луцьку легковик врізався в паркан
У Луцьку на вулиці Гнідавській сталася аварія.

Інформаційному агентству ВолиньPost у патрульній поліції Волинської області підтвердили факт ДТП. Аварія трапилася у п'ятницю, 23 квітня, біля 11:00.

За словами поліцейських, водій автомобіля Renault Laguna, який рухався в бік вулиці Потебні, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не стежив за дорожньою обстановкою, не впорався з керуванням та скоїв наїзд металевий паркан.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Легковик отримав механічні пошкодження.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали адмінматеріали за ст.124 та ч.1 ст.139 КУпАП, а також акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі.

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Теги: аварія, ДТП, Гнідавська
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