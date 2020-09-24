У Луцьку знову запрацює маршрут №32: пасажирів возитимуть автобуси MAN





Про це Ігор Поліщук на своїй фейсбук-сторінці.



Завтра, 24 квітня, 6 комфортних автобусів MAN A21 розпочинають роботу маршрутом №32.



Також Ігор Поліщук написав, що з наступного тижня ще 3 таких автобуси будуть обслуговувати маршрут № 23А.



Нагадаємо, шлях за маршрутом №23А у прямому напрямку пролягатиме: Конякіна, Карпенка-Карого, Перемоги, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Дружби Народів, (Шота Руставелі) с. Рованці.

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