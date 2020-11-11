Перша ліга: «Волинь» втрачає очки у домашньому матчі проти «Альянсу»





Матч завершився результативною нічиєю. Про його перебіг повідомляє



Надважливий для себе матч «Волинь» почала в складі, який можна було назвати бойовим. Мартинюк стабільно виходить в старті останнім часом, так що його присутність на полі з перших хвилин складно назвати несподіваною. У гостей також проблем зі складом не було, повернулися в основу команди Юрія Ярошенка Андрій Герт і Сергій Загинайлов.



Почали господарі активно, моменти виникали біля воріт Єфанова регулярно, а в одному з них м'яч навіть перетнув лінію. Але у Богдана Оринчака судді зафіксували гру рукою. Перший же серйозний момент біля воріт Леванідова виник в кінцівці тайму, що відразу ж привело до голу. Пристрілка Загинайлова зі штрафного успіхом не увінчалася - воротар зіграв на висоті, але ось при подачі з правого флангу через хвилину Владислав вже помилився на виході, скинувши м'яч кулаком точно на Руслана Пісного. Захисник «Альянсу» розстрілював вже фактично порожні ворота, бо повернутися в них повноцінно Леванідов не встиг.



Але ще до перерви «Волині» вдалося відігратися - Амбросій Чачуа заробив пенальті, який упевнено реалізував Богдан Оринчак. Потужний удар в правий кут з розряду «неберучок».

Після перерви гра набула більш закритого характеру, але все одно «Волинь» могла виривати перемогу. Але удар Олександра Мартинюка після фактично виходу один на один з воротарем прийняла на себе штанга. Здалося що і Єфанов зіграв в цьому епізоді, все ж торкнувшись м'яча рукою.



На останні п'ятнадцять хвилин Сачко кинув в бій Коломійця, почавши грати в два форварда. Правда забити після цього, причому досить оперативно, вдалося гостям. Костянтин Ярошенко зі штрафного пробив блискуче, знявши «павука» з «дев'ятки» воріт Леванідова. І знову господарям вдалося оперативно відігратися - арбітр призначив пенальті за гру рукою Пікуля і Оринчак вдруге в матчі пробив з «точки» у той же кут, що і в кінцівці першого тайму. Не стримав емоцій в цьому епізоді Євген Неплях, який двічі протягом хвилини заробив «гірчичник» і залишив «Альянс» в меншості на кінцівку. Але все ж використати чисельну перевагу «хрестоносцям» так і не вдалося.



І все ж навіть нічиєї, здобутої в серйозній боротьбі, «Волині» виявилося замало. Команда втратила можливість наблизитися до трійки лідерів і погіршила свої перспективи в боротьбі за вихід до УПЛ.



Волинь - Альянс 2:2 (1:1)

Голи: Оринчак (40 пен, 81 пен) - Пісний (36), Ярошенко (77)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 23 квітня, на стадіоні «Авангард» у Луцьку в рамках 23 туру Чемпіонату України першої ліги відбувся матч між ФК «Волинь» та ФК «Альянс» з смт. Липова Долина Сумської області.Матч завершився результативною нічиєю. Про його перебіг повідомляє ua-football. Надважливий для себе матч «Волинь» почала в складі, який можна було назвати бойовим.стабільно виходить в старті останнім часом, так що його присутність на полі з перших хвилин складно назвати несподіваною. У гостей також проблем зі складом не було, повернулися в основу командиПочали господарі активно, моменти виникали біля ворітрегулярно, а в одному з них м'яч навіть перетнув лінію. Але усудді зафіксували гру рукою. Перший же серйозний момент біля ворітвиник в кінцівці тайму, що відразу ж привело до голу. Пристрілка Загинайлова зі штрафного успіхом не увінчалася - воротар зіграв на висоті, але ось при подачі з правого флангу через хвилину Владислав вже помилився на виході, скинувши м'яч кулаком точно на Руслана Пісного. Захисник «Альянсу» розстрілював вже фактично порожні ворота, бо повернутися в них повноцінно Леванідов не встиг.Але ще до перерви «Волині» вдалося відігратися -заробив пенальті, який упевнено реалізував. Потужний удар в правий кут з розряду «неберучок».Після перерви гра набула більш закритого характеру, але все одно «Волинь» могла виривати перемогу. Але удар Олександра Мартинюка після фактично виходу один на один з воротарем прийняла на себе штанга. Здалося що і Єфанов зіграв в цьому епізоді, все ж торкнувшись м'яча рукою.На останні п'ятнадцять хвилинкинув в бійпочавши грати в два форварда. Правда забити після цього, причому досить оперативно, вдалося гостям.зі штрафного пробив блискуче, знявши «павука» з «дев'ятки» воріт Леванідова. І знову господарям вдалося оперативно відігратися - арбітр призначив пенальті за гру рукою Пікуля і Оринчак вдруге в матчі пробив з «точки» у той же кут, що і в кінцівці першого тайму. Не стримав емоцій в цьому епізоді, який двічі протягом хвилини заробив «гірчичник» і залишив «Альянс» в меншості на кінцівку. Але все ж використати чисельну перевагу «хрестоносцям» так і не вдалося.І все ж навіть нічиєї, здобутої в серйозній боротьбі, «Волині» виявилося замало. Команда втратила можливість наблизитися до трійки лідерів і погіршила свої перспективи в боротьбі за вихід до УПЛ.Волинь - Альянс 2:2 (1:1)Голи: Оринчак (40 пен, 81 пен) - Пісний (36), Ярошенко (77)

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