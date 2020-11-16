З Волині курсуватиме прямий поїзд на Херсонщину і Миколаївщину

Укрзалізниця продовжує оновлення літнього розкладу: відновлено сполучення Харкова з Дніпром, Рівненщини та Волині з Херсоном і Миколаєвом, Маріуполя з Одесою.Як повідомила пресслужба Укрзалізниці, з 14.05 для жителів Волині та Полісся призначено новий літній поїзд Ковель – Миколаїв через Луцьк, Рівне, Кривий Ріг, Херсон. Відправлення з Ковеля о 10:14, з Миколаєва о 14:34.Крім того, вже з 29 квітня по 15 травня з метою вивчення попиту та популярності серед пасажирів Укрзалізниця запустить анонсований експрес Харків – Дніпро – Харків.Так, поїзд №793/794 Харків – Дніпро – Харків з Харкова вирушатиме о 6:51, час прибуття — 10:30. З Дніпра відправлятиметься о 18:33, час прибуття — 22:16.Поїзд №795/796 Дніпро – Харків – Дніпро курсуватиме протилежним напрямком: з Дніпра вирушатиме до Харкова о 6:23, а повертатиметься з Харкова до Дніпра о 18:31.Зручні ранкові та вечірні маршрути тривалістю 3,5 години поєднуватимуть два міста-мільйонники і дозволять мешканцям Лозової, Павлограда та міста Синельникове зручно й безпечно дістатися обласних центрів.Також з 15 травня буде відновлено поїзд №141/142 Маріуполь – Одеса. Він курсуватиме через день: з Маріуполя – з 15 травня, а з Одеси – з 16 травня.Поїзд №148/147 Одеса – Київ з 27 травня стане щоденним.