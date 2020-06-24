вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині помер тренер з шашок

На Волині помер тренер з шашок
Пішов із життя шашист, суддя першої категорії, тренер, наставник – Микола Іванович Проскуровський. Людина, яка присвятила все своє життя популяризації та розвитку гри в шашки.

Про це йдеться на офіційній сторінці центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" у фейсбуці.

"Він привив любов до шашок багатьом дітям, молоді та дорослим, розкрив їхній потенціал та вивів на професійний рівень. Його знали та поважали не лише в місті Луцьку в Україні, а й за її межами.
Ми вдячні за знання, вміння та навики, які Микола Проскуровський передав підростаючому поколінню!" - йдеться у повідомлені.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
На Волині помер тренер з шашок
На Волині помер тренер з шашок
На Волині помер тренер з шашок
На Волині помер тренер з шашок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тренер, смерть, шашки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині подружжя з інвалідністю виготовляє кошики та заробляє собі на життя. ВІДЕО
Сьогодні, 11:43
У Луцьку агресивний пасажир побив 4 вікна у тролейбусі. ФОТО
Сьогодні, 11:19
На Волині помер тренер з шашок
Сьогодні, 11:04
«Нафтогаз» та ще низка постачальників озвучили річні тарифи на газ
Сьогодні, 10:55
На Волині п'яний чоловік ножем поранив поліцейського
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
Пішов із життя екстренер «Волині» та легенда «Карпат» Пішов із життя екстренер «Волині» та легенда «Карпат»
24 червень, 2020, 10:40
Єгипетський екс-тренер помер після поразки збірної на ЧС-2018 Єгипетський екс-тренер помер після поразки збірної на ЧС-2018
26 червень, 2018, 14:57
У Ріо-де-Жанейро в автокатастрофі загинув тренер олімпійської збірної Німеччини У Ріо-де-Жанейро в автокатастрофі загинув тренер олімпійської збірної Німеччини
18 серпень, 2016, 04:31
Родичі учасника ДТП на Волині, в якій загинуло троє людей, шукають свідків аварії Родичі учасника ДТП на Волині, в якій загинуло троє людей, шукають свідків аварії
25 квітень, 16:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – автотроща за участю 3-ох авто: є потерпілі. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
Троє заробітчан з України врятували від смерті 25-річного поляка
Сьогодні, 11:48
 0
На Волині подружжя з інвалідністю виготовляє кошики та заробляє собі на життя. ВІДЕО
Сьогодні, 11:43
 0
У Луцьку агресивний пасажир побив 4 вікна у тролейбусі. ФОТО
Сьогодні, 11:19
 0
На Волині помер тренер з шашок
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8