На Волині помер тренер з шашок
Сьогодні, 11:04
Пішов із життя шашист, суддя першої категорії, тренер, наставник – Микола Іванович Проскуровський. Людина, яка присвятила все своє життя популяризації та розвитку гри в шашки.
Про це йдеться на офіційній сторінці центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" у фейсбуці.
"Він привив любов до шашок багатьом дітям, молоді та дорослим, розкрив їхній потенціал та вивів на професійний рівень. Його знали та поважали не лише в місті Луцьку в Україні, а й за її межами.
Ми вдячні за знання, вміння та навики, які Микола Проскуровський передав підростаючому поколінню!" - йдеться у повідомлені.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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Про це йдеться на офіційній сторінці центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" у фейсбуці.
"Він привив любов до шашок багатьом дітям, молоді та дорослим, розкрив їхній потенціал та вивів на професійний рівень. Його знали та поважали не лише в місті Луцьку в Україні, а й за її межами.
Ми вдячні за знання, вміння та навики, які Микола Проскуровський передав підростаючому поколінню!" - йдеться у повідомлені.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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