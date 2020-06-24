На Волині помер тренер з шашок

Пішов із життя шашист, суддя першої категорії, тренер, наставник –. Людина, яка присвятила все своє життя популяризації та розвитку гри в шашки.Про це йдеться на офіційній сторінці центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" у фейсбуці."Він привив любов до шашок багатьом дітям, молоді та дорослим, розкрив їхній потенціал та вивів на професійний рівень. Його знали та поважали не лише в місті Луцьку в Україні, а й за її межами.Ми вдячні за знання, вміння та навики, які Микола Проскуровський передав підростаючому поколінню!" - йдеться у повідомлені.висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.