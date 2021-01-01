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Чотирьох волинян оштрафували за порушення правил рибальства

Чотирьох волинян оштрафували за порушення правил рибальства
Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області провели рейдову перевірку в Камінь-Каширському районі, під час якої виявили порушників правила рибальства.

Про це поідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

У гідрологічному заказнику місцевого значення на озері Лука виявили двох порушників. Чоловіки отримали по 170 гривень штрафу за статтею 85 част. 3 КУпАП.

Також ще на двох жителів району екоінспектори склали 2 протоколи за порушення правил рибальства.

Браконьєрські знаряддя лову в порушників вилучили.

Нагадаємо, з 1 квітня на Волині триває щорічна заборона на вилов риби. Заборона встановлюється з метою збереження водних біоресурсів і створення сприятливих умов для нересту риби.

Під час нересту дозволено лише любительське рибальство на водоймах загального користування з берега однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком та спінінгом за межами нерестовищ.

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Теги: браконьєри, екоінспектори, волиняни
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