У Луцьку почали зносити унікальний будинок





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив депутат Луцькради Андрій Білан.



Нагадаємо, будинок на вулиці Ярощука, 12 у Луцьку – еталонний зразок житлового будівництва 20-х років ХХ століття, в якому були втілені передові технології будівництва та облаштування.



Автор книги «Архітектура і містобудування Західної Волині 1921-1939 років» Ольга Михайлишин включила будівлю до свої праці як унікальний зразок індивідуальної житлової забудови, приклад «садибного» стилю, який увібрав давні традиції будівництва на теренах Волині та Речі Посполитої, зокрема місцеве бароко та ренесанс.



За інформацією краєзнавця Вальдемара Пясецького, будували його відомі луцькі підприємці кінця ХІХ – початку ХХ століття Кронштейни. У будинку мешкав лучанин Ян Сушинський – другий президент Луцька, який став співзасновником Волинського музею (нині Волинський краєзнавчий музей), прислужився до розбудови міста після Першої світової війни.



Також будинок був у власності архітектора Казимира Яніцького, який реалізував на Волині низку проектів, найвідомішим із яких є споруда Окружного Земельного Управління, нині тут знаходиться Волинський краєзнавчий музей. За часів радянської влади приміщення використовували як житло для перших осіб області.



У Луцьку неодноразово просили Олександр Котис обіцяв внести старовинну садибу у перелік нововиявлених об’єктів, аби вона згодом отримала статус об’єкта культурної спадщини. Утім пізніше він повідомив, що, ймовірно, будинок врятувати не встигнуть, адже не можуть знайти власника.



За словами Андрія Білана, 26 квітня розпочали знесення садиби. На жаль, на сьогодні будинок не має охоронного статусу, а значить його власник має право на знесення, констатував депутат.



"Як депутат Луцької міськради від ВО "Свобода" я не раз звертався до відділу охорони культурної спадщини з приводу збереження цієї визначної будівлі. У відповідь отримував, що тривають пошуки власника. Те, що розпочалося знесення будинку, означає, що власник знайшовся. Бо такі роботи не можна проводити без його відома. У Європі такі будинки зберігають. Луцьк мав би наслідувати цей приклад. Бо це наша неповторна історія", - додав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочали процес знесення унікального будинку на вулиці Ярощука, 12.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив депутат ЛуцькрадиНагадаємо, будинок на вулиці Ярощука, 12 у Луцьку – еталонний зразок житлового будівництва 20-х років ХХ століття, в якому були втілені передові технології будівництва та облаштування.Автор книги «Архітектура і містобудування Західної Волині 1921-1939 років»включила будівлю до свої праці як унікальний зразок індивідуальної житлової забудови, приклад «садибного» стилю, який увібрав давні традиції будівництва на теренах Волині та Речі Посполитої, зокрема місцеве бароко та ренесанс.За інформацією краєзнавця, будували його відомі луцькі підприємці кінця ХІХ – початку ХХ століття Кронштейни. У будинку мешкав лучанин– другий президент Луцька, який став співзасновником Волинського музею (нині Волинський краєзнавчий музей), прислужився до розбудови міста після Першої світової війни.Також будинок був у власності архітектора, який реалізував на Волині низку проектів, найвідомішим із яких є споруда Окружного Земельного Управління, нині тут знаходиться Волинський краєзнавчий музей. За часів радянської влади приміщення використовували як житло для перших осіб області.У Луцьку неодноразово просили врятувати унікальну садибу . На початку 2020 року начальник департаменту охорони культурної спадщини Луцькрадиобіцяв внести старовинну садибу у перелік нововиявлених об’єктів, аби вона згодом отримала статус об’єкта культурної спадщини. Утім пізніше він повідомив, що, ймовірно, будинок врятувати не встигнуть, адже не можуть знайти власника.За словами Андрія Білана, 26 квітня розпочали знесення садиби. На жаль, на сьогодні будинок не має охоронного статусу, а значить його власник має право на знесення, констатував депутат."Як депутат Луцької міськради від ВО "Свобода" я не раз звертався до відділу охорони культурної спадщини з приводу збереження цієї визначної будівлі. У відповідь отримував, що тривають пошуки власника. Те, що розпочалося знесення будинку, означає, що власник знайшовся. Бо такі роботи не можна проводити без його відома. У Європі такі будинки зберігають. Луцьк мав би наслідувати цей приклад. Бо це наша неповторна історія", - додав він.

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