В Україні розпочався сезон молодої картоплі: скільки коштує овоч





Звідки везуть цей овоч та яка його вартість, - розповіли у сюжеті



Імпортна картопля у супермаркетах коштує у середньому близько 20 гривень. Натомість овоч, вирощений в Україні, значно дорожчий.



"Українська молода картопля на сьогоднішній день, як правило, дорога. Вона буде коштувати десь 80-85 гривень за кілограм. Овочі вирощені в парникових умовах, а тому зовсім інакша собівартість", - пояснив економіст Олег Пензин.



Саме тому ринок заполонив імпорт, бо це вигідніше. Везуть молоду картоплю з Єгипту або Ізраїлю. Така ситуація традиційна для цієї пори, каже Пензин. Коли з'явиться більше української картоплі вже з відкритого грунту, то імпорт зникне.



Утім, цього року це станеться значно пізніше. Усе через холод і забагато дощу, розповів агроном з Київської області Олег Тарасенко.



"Раніше ми починали споживати вже на травневі свята, але цього року це буде кінець травня", - каже він і додає, що цьогорічний картопляний врожай через погодні умови буде гірший, ніж торік.



За його словами, площі засіву картоплі цього року збільшили. На півдні країни приблизно удвічі. Тому суттєвого дефіциту не буде. Ціни прогнозує на рівні минулорічних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні розпочався сезон молодої картоплі. Вона з'явилася і на полицях супермаркетів, і на ятках на ринках.Звідки везуть цей овоч та яка його вартість, - розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1. Імпортна картопля у супермаркетах коштує у середньому близько 20 гривень. Натомість овоч, вирощений в Україні, значно дорожчий."Українська молода картопля на сьогоднішній день, як правило, дорога. Вона буде коштувати десь 80-85 гривень за кілограм. Овочі вирощені в парникових умовах, а тому зовсім інакша собівартість", - пояснив економістСаме тому ринок заполонив імпорт, бо це вигідніше. Везуть молоду картоплю з Єгипту або Ізраїлю. Така ситуація традиційна для цієї пори, каже Пензин. Коли з'явиться більше української картоплі вже з відкритого грунту, то імпорт зникне.Утім, цього року це станеться значно пізніше. Усе через холод і забагато дощу, розповів агроном з Київської області"Раніше ми починали споживати вже на травневі свята, але цього року це буде кінець травня", - каже він і додає, що цьогорічний картопляний врожай через погодні умови буде гірший, ніж торік.За його словами, площі засіву картоплі цього року збільшили. На півдні країни приблизно удвічі. Тому суттєвого дефіциту не буде. Ціни прогнозує на рівні минулорічних.

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