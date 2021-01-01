Назвали топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій на Волині. ПЕРЕЛІК

У Волинському обласному центрі зайнятості розповіли про топ-10 вакансій із високою заробітною платою.Про це говорили на пресконференції директора Волинського ОЦЗсьогодні, 28 квітня.1. Водій автотранспортних засобів у ТзОВ «Романчук», зарплата - 40 тисяч гривень.2. Машиніст укладача асфальтобетону у ТОВ «Волиньдорбут», зарплата - 20 тисяч гривень.3. Заступник директора у СТЗОВ «Облапське», зарплата - 20 тисяч гривень.4. Тракторист у ФГ «Корсойл-агро», зарплата - 20 тисяч гривень.5. Завідувач лабораторії у КП «Волинський обласний фізіпульмонологічний центр», зарплата - 18 тисяч гривень.6. Електрогазозварник у ТЗОВ «Єврофест», зарплата - 17 тисяч гривень.7. Інженер-будівельник у ТЗОВ «РБП Транс-мост», зарплата - 17 тисяч гривень.8. Механік-налагоджувальник у ТОВ «Фортуна-плас», зарплата - 15 тисяч гривень.9. Заступник начальника відділу у ТОВ «АТБ-маркет», зарплата - 15 тисяч гривень.10. Технолог у ТОВ «Луцький хлібокомбінат», зарплата - 15 тисяч гривень.Роман Романюк зауважив, що вказані заробітні плати – це не межа. Адже роботодавці найчастіше декларують лише посадовий оклад, але в процесі роботи для відповідальних працівників передбачені надбавки, премії тощо.До слова, згідно з даними управління статистики, середня заробітна плата в області за лютий 2021 року - 10 232 тисяч гривень.Також 62% волинян отримують зарплату від 6 тисяч до 10 232 гривень, 26% - мінімальну заробітну плату (6 тисяч гривень), 12% - від 10 232 до 40 тисяч гривень.