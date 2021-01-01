вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій на Волині. ПЕРЕЛІК

Назвали топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій на Волині. ПЕРЕЛІК
У Волинському обласному центрі зайнятості розповіли про топ-10 вакансій із високою заробітною платою.

Про це говорили на пресконференції директора Волинського ОЦЗ Романа Романюка сьогодні, 28 квітня.

Перелік вакансій:

1. Водій автотранспортних засобів у ТзОВ «Романчук», зарплата - 40 тисяч гривень.

2. Машиніст укладача асфальтобетону у ТОВ «Волиньдорбут», зарплата - 20 тисяч гривень.

3. Заступник директора у СТЗОВ «Облапське», зарплата - 20 тисяч гривень.

4. Тракторист у ФГ «Корсойл-агро», зарплата - 20 тисяч гривень.

5. Завідувач лабораторії у КП «Волинський обласний фізіпульмонологічний центр», зарплата - 18 тисяч гривень.

6. Електрогазозварник у ТЗОВ «Єврофест», зарплата - 17 тисяч гривень.

7. Інженер-будівельник у ТЗОВ «РБП Транс-мост», зарплата - 17 тисяч гривень.

8. Механік-налагоджувальник у ТОВ «Фортуна-плас», зарплата - 15 тисяч гривень.

9. Заступник начальника відділу у ТОВ «АТБ-маркет», зарплата - 15 тисяч гривень.

10. Технолог у ТОВ «Луцький хлібокомбінат», зарплата - 15 тисяч гривень.

Роман Романюк зауважив, що вказані заробітні плати – це не межа. Адже роботодавці найчастіше декларують лише посадовий оклад, але в процесі роботи для відповідальних працівників передбачені надбавки, премії тощо.

До слова, згідно з даними управління статистики, середня заробітна плата в області за лютий 2021 року - 10 232 тисяч гривень.

Також 62% волинян отримують зарплату від 6 тисяч до 10 232 гривень, 26% - мінімальну заробітну плату (6 тисяч гривень), 12% - від 10 232 до 40 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, центр зайнятості, вакансії, робота, зарплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 14:19
СБУ вилучила понад 800 кілограмів срібла у криптовалютників, які фінансували «ДНР/ЛНР»
Сьогодні, 14:03
За п'яне водіння оштрафували працівницю сільради на Волині
Сьогодні, 13:56
В Олиці відбулася толока навколо маєтку Радзивіллів. ФОТО
Сьогодні, 13:45
Луцькі парки оброблять від кліщів і комарів
Сьогодні, 13:23
Схожі новини
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 25 тисяч. ТОП ВАКАНСІЙ За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 25 тисяч. ТОП ВАКАНСІЙ
23 березень, 10:11
Які вакансії і яку зарплату пропонують монтажникам на Волині. ПЕРЕЛІК Які вакансії і яку зарплату пропонують монтажникам на Волині. ПЕРЕЛІК
27 квітень, 10:35
Які вакансії та яку зарплату пропонують монтажникам на Волині. ПЕРЕЛІК Які вакансії та яку зарплату пропонують монтажникам на Волині. ПЕРЕЛІК
20 квітень, 09:30
Які вакансії і яку зарплату пропонують інженерам на Волині. ПЕРЕЛІК Які вакансії і яку зарплату пропонують інженерам на Волині. ПЕРЕЛІК
29 березень, 22:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше у Луцьку може з'явитися пішохідна набережна, яка з'єднає кілька мікрорайонів. ФОТО
27 квітень, 19:58
 1
Назвали топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 14:19
 0
СБУ вилучила понад 800 кілограмів срібла у криптовалютників, які фінансували «ДНР/ЛНР»
Сьогодні, 14:03
 0
За п'яне водіння оштрафували працівницю сільради на Волині
Сьогодні, 13:56
 0
В Олиці відбулася толока навколо маєтку Радзивіллів. ФОТО
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8