У волинській громаді запрацювало соціальне таксі: хто та як може скористатися послугою. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
З квітня місяця 2021 року у Володимир-Волинській міській територіальній громаді почала діяти послуга «Соціальне таксі».
Служба «Соціальне таксі» є одним із видів соціальних послуг, які надаються Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Володимир-Волинський, йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.
Послуга служба «Соціальне таксі» надається зареєстрованим за місцем проживання у Володимир-Волинській міській територіальній громаді, особам з інвалідністю I-II групи, які не здатні самостійно пересуватись або пересуваються за допомогою палиць, милиць, інвалідних візків та дітям з інвалідністю внаслідок захворювання опорно-рухового апарату.
Для того, щоб отримувати послугу служба «Соціальне таксі», особа з інвалідністю або уповноважені осіб дітей з інвалідністю внаслідок захворювання опорно-рухового апарату письмово подає заявку щодо бажання отримувати вищезазначену послугу та згоди на внесення особистих відомостей отримувача послуги до Центру надання соціальних послуг (ЦНАП).
До заяви треба подати такі документи:
– копія паспорту;
– копія довідки МСЕК;
– копію документа, який посвідчує наявність або відсутність у користуванні у особи заявника або спільно проживаючих членів його родини легкового пасажирського автомобіля, у тому числі отриманого через органи соціального захисту населення.
Послуга служба «Соціальне таксі» надається у робочі дні: з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю – з 9:00 до 15:00.
Для безпосереднього отримання послуги заявник, чиї особисті відомості внесені до інформаційної бази в (ЦНАП), повинен подати заявку не пізніше ніж за один день до виїзду з бажаною вказаною адресою та зазначенням бажаного часу послуги та орієнтованого терміну перебування на об’єкті відвідування. Заявка подається особисто, з допомогою соціального працівника через контактний телефон територіального центру.
Послуга служба «Соціальне таксі» надається виключно за призначенням, у присутності супроводжуючого або соціального працівника для перевезення визначених категорій громадян до підприємств, установ, організацій різних форм власності та підпорядкування соціальної спрямованості і соціального захисту, банківських установ, медичних закладів, вокзалів, автостанції.
Послуга служба «Соціальне таксі» надається безкоштовно в межах Володимир-Волинської міської територіальної громади.
За більш детальною інформацією можна звернутися в Центр надання соціальних послуг (ЦНАП) , який знаходиться за адресою: вул. Устилузька, 17 або за тел. 3-49-59, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Володимира-Волинського, який знаходиться за адресою: вул. Ковельська, 10 або за тел. 2-47-83 чи 2-05-50
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Служба «Соціальне таксі» є одним із видів соціальних послуг, які надаються Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Володимир-Волинський, йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.
Послуга служба «Соціальне таксі» надається зареєстрованим за місцем проживання у Володимир-Волинській міській територіальній громаді, особам з інвалідністю I-II групи, які не здатні самостійно пересуватись або пересуваються за допомогою палиць, милиць, інвалідних візків та дітям з інвалідністю внаслідок захворювання опорно-рухового апарату.
Для того, щоб отримувати послугу служба «Соціальне таксі», особа з інвалідністю або уповноважені осіб дітей з інвалідністю внаслідок захворювання опорно-рухового апарату письмово подає заявку щодо бажання отримувати вищезазначену послугу та згоди на внесення особистих відомостей отримувача послуги до Центру надання соціальних послуг (ЦНАП).
До заяви треба подати такі документи:
– копія паспорту;
– копія довідки МСЕК;
– копію документа, який посвідчує наявність або відсутність у користуванні у особи заявника або спільно проживаючих членів його родини легкового пасажирського автомобіля, у тому числі отриманого через органи соціального захисту населення.
Послуга служба «Соціальне таксі» надається у робочі дні: з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю – з 9:00 до 15:00.
Для безпосереднього отримання послуги заявник, чиї особисті відомості внесені до інформаційної бази в (ЦНАП), повинен подати заявку не пізніше ніж за один день до виїзду з бажаною вказаною адресою та зазначенням бажаного часу послуги та орієнтованого терміну перебування на об’єкті відвідування. Заявка подається особисто, з допомогою соціального працівника через контактний телефон територіального центру.
Послуга служба «Соціальне таксі» надається виключно за призначенням, у присутності супроводжуючого або соціального працівника для перевезення визначених категорій громадян до підприємств, установ, організацій різних форм власності та підпорядкування соціальної спрямованості і соціального захисту, банківських установ, медичних закладів, вокзалів, автостанції.
Послуга служба «Соціальне таксі» надається безкоштовно в межах Володимир-Волинської міської територіальної громади.
За більш детальною інформацією можна звернутися в Центр надання соціальних послуг (ЦНАП) , який знаходиться за адресою: вул. Устилузька, 17 або за тел. 3-49-59, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Володимира-Волинського, який знаходиться за адресою: вул. Ковельська, 10 або за тел. 2-47-83 чи 2-05-50
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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