Повідомили, скільки важких кисневозалежних хворих – у «ковідних» лікарнях Волині





Про це йшлося сьогодні, 29 квітня, під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Заступниця голови Волинської ОДА Людмила Тимощук розповіла, що остінніми днями в області фіксують переважання кількості одужалих над кількістю нових хворих. Утім, показник зараження досі – на високому рівні.



За словами посадовиці, у лікарняних закладах області, передбачених для надання допомоги людям з коронавірусом, – 942 пацієнти (завантаженість становить 45,9%). На амбулаторному лікуванні (вдома) – 7130 пацієнтів.



Незважаючи на те, що завантаженість у лікарнях дещо зменшується, важких пацієнтів менше не стає. Так, 35 пацієнтів у медзакладах Волині підключені до апаратів штучної вентиляції легень, ще 63 людини перебувають у палатах інтенсивної терапії (реанімації).



Нагадаємо, за



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