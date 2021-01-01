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Повідомили, скільки важких кисневозалежних хворих – у «ковідних» лікарнях Волині

Повідомили, скільки важких кисневозалежних хворих – у «ковідних» лікарнях Волині
На Волині – понад 7500 людей, які наразі хворіють на коронавірус.

Про це йшлося сьогодні, 29 квітня, під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Людмила Тимощук розповіла, що остінніми днями в області фіксують переважання кількості одужалих над кількістю нових хворих. Утім, показник зараження досі – на високому рівні.

За словами посадовиці, у лікарняних закладах області, передбачених для надання допомоги людям з коронавірусом, – 942 пацієнти (завантаженість становить 45,9%). На амбулаторному лікуванні (вдома) – 7130 пацієнтів.

Незважаючи на те, що завантаженість у лікарнях дещо зменшується, важких пацієнтів менше не стає. Так, 35 пацієнтів у медзакладах Волині підключені до апаратів штучної вентиляції легень, ще 63 людини перебувають у палатах інтенсивної терапії (реанімації).

Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 345 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників — 14). Одужали за добу – 493 особи, летальних випадків – 9.

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Теги: коронавірус, Волинь, хворі, кисневозалежні
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