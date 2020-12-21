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У місті на Волині у молодого чоловіка вилучили наркотики

У місті на Волині у молодого чоловіка вилучили наркотики
Учора, 29 квітня, на одній із вулиць міста Ковеля, у поле зору працівників кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції потрапив місцевий мешканець, який поводився підозріло.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Під час поверхневого огляду у 31-річного чоловіка правоохоронці виявили 4 пакетики з речовиною, зовні схожою на канабіс. Речовини рослинного походження, загальною вагою близько 40 г, вилучили.

Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років. Триває слідство.


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Теги: Ковель, наркотики, поліцейські
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