У місті на Волині у молодого чоловіка вилучили наркотики





Про це



Під час поверхневого огляду у 31-річного чоловіка правоохоронці виявили 4 пакетики з речовиною, зовні схожою на канабіс. Речовини рослинного походження, загальною вагою близько 40 г, вилучили.



Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 29 квітня, на одній із вулиць міста Ковеля, у поле зору працівників кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції потрапив місцевий мешканець, який поводився підозріло.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Під час поверхневого огляду у 31-річного чоловіка правоохоронці виявили 4 пакетики з речовиною, зовні схожою на канабіс. Речовини рослинного походження, загальною вагою близько 40 г, вилучили.Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років. Триває слідство.

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