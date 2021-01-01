У Луцьку жінка віддала псевдополіцейському майже 100 тисяч гривень, а зрозумівши – знепритомніла





Днями Луцький міськрайонний суд виніс шахраєві



Із вироку відомо, що у ніч на 1 лютого 2020 року до жінки додому на стаціонарний телефон зателефонувала спільниця обвинуваченого й, представившись донькою потерпілої, сказала, що скоїла ДТП й мати має дати 200 тисяч гривень, аби її не карали. Мати ж відповіла, що не має 200 тисяч, але має 50 тисяч гривень та дві тисячі доларів (на той час загалом – 99 839 гривень).



Жінка, яка представилася донькою, сказала, що до неї прийде «помічник слідчого» й гроші треба віддати йому. Потерпіла у розпачі так і зробила. А вже коли чоловік пішов, вирішила зателефонувати зятеві й розповісти, що вже все владнала та запитати, у якій лікарні донька.



Зять сказав, що з його дружиною все добре, й вони разом зі справжньою донькою потерпілої викликали поліцію та поїхали до матері.

Зрозумівши, що її обманули, жінці стало погано й вона втратила свідомість. Потерпіла у суді зазначила, що завдану шкоду їй не відшкодовано, натомість вона дуже тяжкого психологічно переживає цю подію, тож подала цивільний позов для відшкодування моральної шкоди в сумі 100 тисяч гривень.



У суді обвинувачений свою вину визнав повністю.



Зрештою, суд визнав його винним та призначив йому покарання у виді обмеження волі на один рік. Чоловіка взяли на облік у виправному центрі.



Цивільний позов потерпілої визнали частково. Суд вирішив стягнути з обвинуваченого матеріальну шкоду в сумі 75 839 гривень та моральну шкоду в сумі 40 000 гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку судили чоловіка, який шахрайським методом видурив у жінки 50 тисяч гривень та 2 тисячі доларів, збрехавши, що її донька скоїла аварію, а гроші – за не притягнення до відповідальності.Днями Луцький міськрайонний суд виніс шахраєві вирок Із вироку відомо, що у ніч на 1 лютого 2020 року до жінки додому на стаціонарний телефон зателефонувала спільниця обвинуваченого й, представившись донькою потерпілої, сказала, що скоїла ДТП й мати має дати 200 тисяч гривень, аби її не карали. Мати ж відповіла, що не має 200 тисяч, але має 50 тисяч гривень та дві тисячі доларів (на той час загалом – 99 839 гривень).Жінка, яка представилася донькою, сказала, що до неї прийде «помічник слідчого» й гроші треба віддати йому. Потерпіла у розпачі так і зробила. А вже коли чоловік пішов, вирішила зателефонувати зятеві й розповісти, що вже все владнала та запитати, у якій лікарні донька.Зять сказав, що з його дружиною все добре, й вони разом зі справжньою донькою потерпілої викликали поліцію та поїхали до матері.Зрозумівши, що її обманули, жінці стало погано й вона втратила свідомість. Потерпіла у суді зазначила, що завдану шкоду їй не відшкодовано, натомість вона дуже тяжкого психологічно переживає цю подію, тож подала цивільний позов для відшкодування моральної шкоди в сумі 100 тисяч гривень.У суді обвинувачений свою вину визнав повністю.Зрештою, суд визнав його винним та призначив йому покарання у виді обмеження волі на один рік. Чоловіка взяли на облік у виправному центрі.Цивільний позов потерпілої визнали частково. Суд вирішив стягнути з обвинуваченого матеріальну шкоду в сумі 75 839 гривень та моральну шкоду в сумі 40 000 гривень.

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