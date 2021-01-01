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У Луцьку жінка віддала псевдополіцейському майже 100 тисяч гривень, а зрозумівши – знепритомніла

У Луцьку жінка віддала псевдополіцейському майже 100 тисяч гривень, а зрозумівши – знепритомніла
У Луцьку судили чоловіка, який шахрайським методом видурив у жінки 50 тисяч гривень та 2 тисячі доларів, збрехавши, що її донька скоїла аварію, а гроші – за не притягнення до відповідальності.

Днями Луцький міськрайонний суд виніс шахраєві вирок.

Із вироку відомо, що у ніч на 1 лютого 2020 року до жінки додому на стаціонарний телефон зателефонувала спільниця обвинуваченого й, представившись донькою потерпілої, сказала, що скоїла ДТП й мати має дати 200 тисяч гривень, аби її не карали. Мати ж відповіла, що не має 200 тисяч, але має 50 тисяч гривень та дві тисячі доларів (на той час загалом – 99 839 гривень).

Жінка, яка представилася донькою, сказала, що до неї прийде «помічник слідчого» й гроші треба віддати йому. Потерпіла у розпачі так і зробила. А вже коли чоловік пішов, вирішила зателефонувати зятеві й розповісти, що вже все владнала та запитати, у якій лікарні донька.

Зять сказав, що з його дружиною все добре, й вони разом зі справжньою донькою потерпілої викликали поліцію та поїхали до матері.
Зрозумівши, що її обманули, жінці стало погано й вона втратила свідомість. Потерпіла у суді зазначила, що завдану шкоду їй не відшкодовано, натомість вона дуже тяжкого психологічно переживає цю подію, тож подала цивільний позов для відшкодування моральної шкоди в сумі 100 тисяч гривень.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю.

Зрештою, суд визнав його винним та призначив йому покарання у виді обмеження волі на один рік. Чоловіка взяли на облік у виправному центрі.

Цивільний позов потерпілої визнали частково. Суд вирішив стягнути з обвинуваченого матеріальну шкоду в сумі 75 839 гривень та моральну шкоду в сумі 40 000 гривень.



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Теги: ДТП, слідчий, шахрай
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