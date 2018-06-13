На Волині показали відремонтовану ділянку дороги до Шацьких озер. ФОТО

Волинські дорожники показали ділянку свіжовідремонтованої дороги між селищем Шацьк та селом Вілиця.Замість 9 кілометрів пошкодженого покриття з бруківки між населеними пунктами тепер є асфальтована дорога. Про це йдеться на сторіцнці Служби автомобільни доріг у Волинській області."Маємо перші результати "Великого будівництва" ще на одному автошляху за маршрутами до Шацьких озер. Йдеться про територіальну дорогу Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/. На ділянці протяжністю понад 9 кілометрів, що пролягає між населеними пунктами Шацьк і Вілиця, влаштовано перший із двох запроєктованих шарів дорожнього покриття з асфальтобетонної суміші", - йдеться у дописі.Ремонтні роботи виконує ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».Фото зробили саме на цій ділянці: перше – восени 2020 року, друге – у квітні 2021-го."Працюємо над тим аби до однієї з найбільших водойм Шацького національного природного парку – озера Люцимер дорогою Т-03-06 можна було комфортно дістатись не лише зі сторони Шацька. На відтинку Вілиця – Любохини вже також стартували ремонтні роботи. У планах поточного року – відновити усі 22,5 кілометрів автошляху Т-03-06", - пишуть дорожники.