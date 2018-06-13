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На Волині показали відремонтовану ділянку дороги до Шацьких озер. ФОТО

На Волині показали відремонтовану ділянку дороги до Шацьких озер. ФОТО
Волинські дорожники показали ділянку свіжовідремонтованої дороги між селищем Шацьк та селом Вілиця.

Замість 9 кілометрів пошкодженого покриття з бруківки між населеними пунктами тепер є асфальтована дорога. Про це йдеться на сторіцнці Служби автомобільни доріг у Волинській області.

"Маємо перші результати "Великого будівництва" ще на одному автошляху за маршрутами до Шацьких озер. Йдеться про територіальну дорогу Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/. На ділянці протяжністю понад 9 кілометрів, що пролягає між населеними пунктами Шацьк і Вілиця, влаштовано перший із двох запроєктованих шарів дорожнього покриття з асфальтобетонної суміші", - йдеться у дописі.

Ремонтні роботи виконує ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».

Фото зробили саме на цій ділянці: перше – восени 2020 року, друге – у квітні 2021-го.



"Працюємо над тим аби до однієї з найбільших водойм Шацького національного природного парку – озера Люцимер дорогою Т-03-06 можна було комфортно дістатись не лише зі сторони Шацька. На відтинку Вілиця – Любохини вже також стартували ремонтні роботи. У планах поточного року – відновити усі 22,5 кілометрів автошляху Т-03-06", - пишуть дорожники.

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Теги: Волинь, дорога, ремонт, Шацьк
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