На Волині показали відремонтовану ділянку дороги до Шацьких озер. ФОТО
Сьогодні, 01:13
Волинські дорожники показали ділянку свіжовідремонтованої дороги між селищем Шацьк та селом Вілиця.
Замість 9 кілометрів пошкодженого покриття з бруківки між населеними пунктами тепер є асфальтована дорога. Про це йдеться на сторіцнці Служби автомобільни доріг у Волинській області.
"Маємо перші результати "Великого будівництва" ще на одному автошляху за маршрутами до Шацьких озер. Йдеться про територіальну дорогу Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/. На ділянці протяжністю понад 9 кілометрів, що пролягає між населеними пунктами Шацьк і Вілиця, влаштовано перший із двох запроєктованих шарів дорожнього покриття з асфальтобетонної суміші", - йдеться у дописі.
Ремонтні роботи виконує ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
Фото зробили саме на цій ділянці: перше – восени 2020 року, друге – у квітні 2021-го.
"Працюємо над тим аби до однієї з найбільших водойм Шацького національного природного парку – озера Люцимер дорогою Т-03-06 можна було комфортно дістатись не лише зі сторони Шацька. На відтинку Вілиця – Любохини вже також стартували ремонтні роботи. У планах поточного року – відновити усі 22,5 кілометрів автошляху Т-03-06", - пишуть дорожники.
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Замість 9 кілометрів пошкодженого покриття з бруківки між населеними пунктами тепер є асфальтована дорога. Про це йдеться на сторіцнці Служби автомобільни доріг у Волинській області.
"Маємо перші результати "Великого будівництва" ще на одному автошляху за маршрутами до Шацьких озер. Йдеться про територіальну дорогу Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/. На ділянці протяжністю понад 9 кілометрів, що пролягає між населеними пунктами Шацьк і Вілиця, влаштовано перший із двох запроєктованих шарів дорожнього покриття з асфальтобетонної суміші", - йдеться у дописі.
Ремонтні роботи виконує ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
Фото зробили саме на цій ділянці: перше – восени 2020 року, друге – у квітні 2021-го.
"Працюємо над тим аби до однієї з найбільших водойм Шацького національного природного парку – озера Люцимер дорогою Т-03-06 можна було комфортно дістатись не лише зі сторони Шацька. На відтинку Вілиця – Любохини вже також стартували ремонтні роботи. У планах поточного року – відновити усі 22,5 кілометрів автошляху Т-03-06", - пишуть дорожники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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