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У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото

У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Луцьку Волинської єпархії ПЦУ почали освячувати пасхальні кошики.

Перші парафіяни із пасхальними кошиками прийшли до храму близько 12 години.
Варто зазначити, що усі прихожани храму були у масках та дотримувалися дистанції. На території храму зробили спеціальну розмітку.
Нагадаємо, що освячення великодніх кошиків у соборі сьогодні відбуватиметься до 21 години.



У Свято-Миколаївському храмі міста теж у ці хвилини святять пасочки, крашанки та наїдки.

У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото
У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото
У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото
У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото
У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото
У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото
У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото
У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото
У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото
У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото
У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото


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Теги: освячення пасок
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