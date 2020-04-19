У Луцьку вже почали освячувати великодні кошики. Фото
Сьогодні, 14:30
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Луцьку Волинської єпархії ПЦУ почали освячувати пасхальні кошики.
Перші парафіяни із пасхальними кошиками прийшли до храму близько 12 години.
Варто зазначити, що усі прихожани храму були у масках та дотримувалися дистанції. На території храму зробили спеціальну розмітку.
Нагадаємо, що освячення великодніх кошиків у соборі сьогодні відбуватиметься до 21 години.
У Свято-Миколаївському храмі міста теж у ці хвилини святять пасочки, крашанки та наїдки.
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Перші парафіяни із пасхальними кошиками прийшли до храму близько 12 години.
Варто зазначити, що усі прихожани храму були у масках та дотримувалися дистанції. На території храму зробили спеціальну розмітку.
Нагадаємо, що освячення великодніх кошиків у соборі сьогодні відбуватиметься до 21 години.
У Свято-Миколаївському храмі міста теж у ці хвилини святять пасочки, крашанки та наїдки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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