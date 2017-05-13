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У Луцьку з вікна випала дівчина

У Луцьку з вікна випала дівчина
Учора, 1 травня, на вулиці Зацепи в Луцьку з вікна 4-го поверху випала дівчина.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині. Проінформували також, що дівчина жива. Медики виявили перелом лівої ноги і шпиталізували до медичної установи.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, дівчина, падіння
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