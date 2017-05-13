У Луцьку з вікна випала дівчина





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині. Проінформували також, що дівчина жива. Медики виявили перелом лівої ноги і шпиталізували до медичної установи.



На місці працювала слідчо-оперативна група.



Фото - ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 1 травня, на вулиці Зацепи в Луцьку з вікна 4-го поверху випала дівчина.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині. Проінформували також, що дівчина жива. Медики виявили перелом лівої ноги і шпиталізували до медичної установи.На місці працювала слідчо-оперативна група.

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