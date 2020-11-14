У волинському селі школярки розмалювали зупинку. ФОТО





Про це у спільноті «Україна нездоланна» у фейсбуці повідомив користувач з ніком Nikoloz Ge.



Марія Смітюх та Богдана Матвійчук розмалювали автобусну зупинку у патріотичному українському стилі.



У коментарях під дописом користувачі захоплюються талантом дівчат та зауважують, що зупинка може слугувати навіть фотозоною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Камінь-Каширщині у селі Житнівка дві місцеві учениці патріотично оновили автобусну зупинку.Про це у спільноті «Україна нездоланна» у фейсбуці повідомив користувач з ніком Nikoloz Ge.Марія Смітюх та Богдана Матвійчук розмалювали автобусну зупинку у патріотичному українському стилі.У коментарях під дописом користувачі захоплюються талантом дівчат та зауважують, що зупинка може слугувати навіть фотозоною.

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