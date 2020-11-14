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У волинському селі школярки розмалювали зупинку. ФОТО

У волинському селі школярки розмалювали зупинку. ФОТО
На Камінь-Каширщині у селі Житнівка дві місцеві учениці патріотично оновили автобусну зупинку.

Про це у спільноті «Україна нездоланна» у фейсбуці повідомив користувач з ніком Nikoloz Ge.

Марія Смітюх та Богдана Матвійчук розмалювали автобусну зупинку у патріотичному українському стилі.

У коментарях під дописом користувачі захоплюються талантом дівчат та зауважують, що зупинка може слугувати навіть фотозоною.

У волинському селі школярки розмалювали зупинку. ФОТО
У волинському селі школярки розмалювали зупинку. ФОТО
У волинському селі школярки розмалювали зупинку. ФОТО

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський
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