У волинському селі школярки розмалювали зупинку. ФОТО
Сьогодні, 05:27
На Камінь-Каширщині у селі Житнівка дві місцеві учениці патріотично оновили автобусну зупинку.
Про це у спільноті «Україна нездоланна» у фейсбуці повідомив користувач з ніком Nikoloz Ge.
Марія Смітюх та Богдана Матвійчук розмалювали автобусну зупинку у патріотичному українському стилі.
У коментарях під дописом користувачі захоплюються талантом дівчат та зауважують, що зупинка може слугувати навіть фотозоною.
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Про це у спільноті «Україна нездоланна» у фейсбуці повідомив користувач з ніком Nikoloz Ge.
Марія Смітюх та Богдана Матвійчук розмалювали автобусну зупинку у патріотичному українському стилі.
У коментарях під дописом користувачі захоплюються талантом дівчат та зауважують, що зупинка може слугувати навіть фотозоною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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