На Харківщині священник полив прихожан з відра. ВІДЕО





Відповідне відео опублікував телеграм-канал Труха в неділю, 2 травня, - повідомляє Кореспондент



Зазначається, що священика очікували до 6 години ранку, але він запізнився.



"Йому дзвонили, не брав трубку, а о 7:30 приїхав сам. І дві співучі, вони попереду з скринею для пожертвувань бігали, а той ні свічок, ні хреста, нічого не привіз. Каже "я поспішав і все забув"", - повідомляє телеграм-канал.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Боровському районі Харківської області священик забув усі речі для освячення, але не розгубився і освятив віруючих прямо з відра.Відповідне відео опублікував телеграм-канал Труха в неділю, 2 травня, - повідомляє Кореспондент Зазначається, що священика очікували до 6 години ранку, але він запізнився."Йому дзвонили, не брав трубку, а о 7:30 приїхав сам. І дві співучі, вони попереду з скринею для пожертвувань бігали, а той ні свічок, ні хреста, нічого не привіз. Каже "я поспішав і все забув"", - повідомляє телеграм-канал.

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