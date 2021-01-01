На Харківщині священник полив прихожан з відра. ВІДЕО
Сьогодні, 06:29
У Боровському районі Харківської області священик забув усі речі для освячення, але не розгубився і освятив віруючих прямо з відра.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Труха в неділю, 2 травня, - повідомляє Кореспондент.
Зазначається, що священика очікували до 6 години ранку, але він запізнився.
"Йому дзвонили, не брав трубку, а о 7:30 приїхав сам. І дві співучі, вони попереду з скринею для пожертвувань бігали, а той ні свічок, ні хреста, нічого не привіз. Каже "я поспішав і все забув"", - повідомляє телеграм-канал.
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Відповідне відео опублікував телеграм-канал Труха в неділю, 2 травня, - повідомляє Кореспондент.
Зазначається, що священика очікували до 6 години ранку, але він запізнився.
"Йому дзвонили, не брав трубку, а о 7:30 приїхав сам. І дві співучі, вони попереду з скринею для пожертвувань бігали, а той ні свічок, ні хреста, нічого не привіз. Каже "я поспішав і все забув"", - повідомляє телеграм-канал.
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