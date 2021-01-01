Знайшли зниклого перед Великоднем хлопця з Волині

Розшукали жителя села Раків Ліс Камінь-Каширського району, який зник 1 травня.Про цеповідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.Нагадаємо, чоловік 1992 року народження 1 травня цього року приблизно о 10 годині пішов у місто Камінь-Каширський з Раків Лісу та зник.Повідомляли, що він схильний до вживання алкоголю, може втрачати пам'ять.Наразі ж відомо, що хлопця знайшли. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.