Знайшли зниклого перед Великоднем хлопця з Волині
Сьогодні, 13:08
Розшукали жителя села Раків Ліс Камінь-Каширського району Миколу Юцика, який зник 1 травня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
Нагадаємо, чоловік 1992 року народження 1 травня цього року приблизно о 10 годині пішов у місто Камінь-Каширський з Раків Лісу та зник.
Повідомляли, що він схильний до вживання алкоголю, може втрачати пам'ять.
Наразі ж відомо, що хлопця знайшли. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
Нагадаємо, чоловік 1992 року народження 1 травня цього року приблизно о 10 годині пішов у місто Камінь-Каширський з Раків Лісу та зник.
Повідомляли, що він схильний до вживання алкоголю, може втрачати пам'ять.
Наразі ж відомо, що хлопця знайшли. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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