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У Міносвіти розповіли, як будуть учитися діти після літніх канікул

У Міносвіти розповіли, як будуть учитися діти після літніх канікул
У Міносвіти України сказали, що новий навчальний рік і можливе дистанційне навчання з вересня 2021 року залежатиме від епідемічної ситуації в країні.

Водночас до кінця поточного навчального року також не відкинуто імовірність «дистанційки», передає OBOZREVATEL

«Формат, у якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів. МОН прагне того, щоб швидше повернути всіх учнів і студентів у школу, установи професійної (професійно-технічного) та вищої освіти», – йдеться в повідомленні.

Глава ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер додала, що на повернення дітей у школи впливатимуть темпи вакцинації.

«Сподіваюся, діти зможуть повернутися в школу. Але вже з'явилися нові варіанти вірусу, які також вражають дітей. Подивимося, якщо нам вдасться впоратися з цими варіантами протягом літа, то так, діти зможуть повернутися до звичного навчання восені», – зазначила вона.

Найближчі канікули в школах України – літні – триватимуть з 1 червня по 31 серпня включно. Наступні, осінні, в новому 2021-2022 навчальному році заплановані на 25-31 жовтня.


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Теги: навчання в школі, карантин
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