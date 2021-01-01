У Міносвіти розповіли, як будуть учитися діти після літніх канікул





Водночас до кінця поточного навчального року також не відкинуто імовірність «дистанційки», передає



«Формат, у якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів. МОН прагне того, щоб швидше повернути всіх учнів і студентів у школу, установи професійної (професійно-технічного) та вищої освіти», – йдеться в повідомленні.



Глава ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер додала, що на повернення дітей у школи впливатимуть темпи вакцинації.



«Сподіваюся, діти зможуть повернутися в школу. Але вже з'явилися нові варіанти вірусу, які також вражають дітей. Подивимося, якщо нам вдасться впоратися з цими варіантами протягом літа, то так, діти зможуть повернутися до звичного навчання восені», – зазначила вона.



Найближчі канікули в школах України – літні – триватимуть з 1 червня по 31 серпня включно. Наступні, осінні, в новому 2021-2022 навчальному році заплановані на 25-31 жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міносвіти України сказали, що новий навчальний рік і можливе дистанційне навчання з вересня 2021 року залежатиме від епідемічної ситуації в країні.Водночас до кінця поточного навчального року також не відкинуто імовірність «дистанційки», передає OBOZREVATEL «Формат, у якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів. МОН прагне того, щоб швидше повернути всіх учнів і студентів у школу, установи професійної (професійно-технічного) та вищої освіти», – йдеться в повідомленні.Глава ЮНІСЕФ в Українідодала, що на повернення дітей у школи впливатимуть темпи вакцинації.«Сподіваюся, діти зможуть повернутися в школу. Але вже з'явилися нові варіанти вірусу, які також вражають дітей. Подивимося, якщо нам вдасться впоратися з цими варіантами протягом літа, то так, діти зможуть повернутися до звичного навчання восені», – зазначила вона.Найближчі канікули в школах України – літні – триватимуть з 1 червня по 31 серпня включно. Наступні, осінні, в новому 2021-2022 навчальному році заплановані на 25-31 жовтня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію