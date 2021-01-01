У зоні ООС раптово помер поліцейський

Євген Москаленко.



Про це інформує Кам'янське районне управління поліції на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.



Повідомлять, що старший лейтенант поліції Євген Москаленко майже 16 років прослужив в органах внутрішніх справ.



"На жаль, 4 травня, обірвалося життя 36-річного поліцейського. Сумуємо з приводу передчасної смерті колеги та висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям померлого", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зоні ООС в Донецькій області раптово помер інспектор відділу реагування патрульної поліції Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областіПро це інформує Кам'янське районне управління поліції на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.Повідомлять, що старший лейтенант поліції Євген Москаленко майже 16 років прослужив в органах внутрішніх справ."На жаль, 4 травня, обірвалося життя 36-річного поліцейського. Сумуємо з приводу передчасної смерті колеги та висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям померлого", - йдеться у повідомлені.

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