У зоні ООС раптово помер поліцейський
Сьогодні, 13:41
У зоні ООС в Донецькій області раптово помер інспектор відділу реагування патрульної поліції Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області Євген Москаленко.
Про це інформує Кам'янське районне управління поліції на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
Повідомлять, що старший лейтенант поліції Євген Москаленко майже 16 років прослужив в органах внутрішніх справ.
"На жаль, 4 травня, обірвалося життя 36-річного поліцейського. Сумуємо з приводу передчасної смерті колеги та висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям померлого", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує Кам'янське районне управління поліції на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
Повідомлять, що старший лейтенант поліції Євген Москаленко майже 16 років прослужив в органах внутрішніх справ.
"На жаль, 4 травня, обірвалося життя 36-річного поліцейського. Сумуємо з приводу передчасної смерті колеги та висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям померлого", - йдеться у повідомлені.
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