У селі біля Луцька священник УПЦ (МП) «переосвятив» нову і єдину святиню
Сьогодні, 17:00
Жителі села Цеперів Луцького району обурені тим, що представники Волинської єпархії УПЦ (МП) на Великдень «переосвятили» недавно установлений і освячений за тиждень до того очільником Волинської єпархії ПЦУ владикою Михаїлом придорожній хрест.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли жителі Цеперева, які були учасниками освячення хреста владикою Михаїлом.
За словами людей, хрест став першою святинею села, адже до того тут не було ні храму, ні каплиці. Його установили за кошти мецената Ігоря Павловича, який і наполіг на освяченні святині представниками ПЦУ. Святиню
На Вербну неділю, 25 квітня, митрополит Луцький і Волинський Михаїл разом з іншими священнослужителями освятили хрест у присутності мецената й чималої кількості селян.
Утім, згодом селом пішли чутки, що на третій день Великодня відбудеться переосвячення хреста Московським патріархатом, зокрема – настоятелем храму села Баїв отцем Олександром. Зрештою, 4 травня так і сталося.
Декан Луцького районного деканату Волинської єпархії ПЦУ, протоієрей Володимир Присяжнюк назвав те, що відбулося «дикістю, незнанням церковних канонів і провокацією міжконфесійного протистояння».
Віросподівання, запевняє він, – абсолютно вільна справа, тож, якщо люди, які встановлювали хрест, виявили бажання, аби він був освячений ПЦУ, то варто їм залишити це право.
«На жаль, там, де можна було, настоятель цього храму відстоював Москву. Виходить, що наплювали і на мецената, і на тих людей, які хотіли бачити святиню, освячену ПЦУ, у своєму селі. Прикро просто, що таке відбувається у наш час», - каже протоієрей Володимир Присяжнюк.
Він додав, що далі у Цеперові будуть реєструвати релігійну громаду та будувати каплицю.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли жителі Цеперева, які були учасниками освячення хреста владикою Михаїлом.
За словами людей, хрест став першою святинею села, адже до того тут не було ні храму, ні каплиці. Його установили за кошти мецената Ігоря Павловича, який і наполіг на освяченні святині представниками ПЦУ. Святиню
На Вербну неділю, 25 квітня, митрополит Луцький і Волинський Михаїл разом з іншими священнослужителями освятили хрест у присутності мецената й чималої кількості селян.
Утім, згодом селом пішли чутки, що на третій день Великодня відбудеться переосвячення хреста Московським патріархатом, зокрема – настоятелем храму села Баїв отцем Олександром. Зрештою, 4 травня так і сталося.
Декан Луцького районного деканату Волинської єпархії ПЦУ, протоієрей Володимир Присяжнюк назвав те, що відбулося «дикістю, незнанням церковних канонів і провокацією міжконфесійного протистояння».
Віросподівання, запевняє він, – абсолютно вільна справа, тож, якщо люди, які встановлювали хрест, виявили бажання, аби він був освячений ПЦУ, то варто їм залишити це право.
«На жаль, там, де можна було, настоятель цього храму відстоював Москву. Виходить, що наплювали і на мецената, і на тих людей, які хотіли бачити святиню, освячену ПЦУ, у своєму селі. Прикро просто, що таке відбувається у наш час», - каже протоієрей Володимир Присяжнюк.
Він додав, що далі у Цеперові будуть реєструвати релігійну громаду та будувати каплицю.
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Коментарі 1
Що пес безпритульний, що піп московський
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