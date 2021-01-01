Де і на яку зарплату на Волині шукають директорів і начальників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 12:03
Наразі керівники потрібні у Луцьку, Володимирі-Волинському, Локачах, Іваничах та Ковельському районі. Оплату пропонують різну - від 8 до 20 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 12 тисяч гривень шукають начальника касового та інформаційного відділу. В його обов'язки входить організація, супроводження та контроль дотримання правил складання касової звітності, виведення залишку грошових коштів, проведення перевірок АВС (асортименту, наявності цінників на товар), актуальність змісту рекламних плакатів гіпермаркету, ведення документації відділу по роботі з клієнтами, збір інформації клієнтів щодо недоліків роботи та пропозицій, керувати працівниками відділу і надавати методичну допомогу з питань роботи. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Запрошують на роботу начальника лабораторії з контролю виробництва, якому обіцяють винагороду у розімірі 15 тисяч гривень. Він буде організовувати роботу відділу, працювати з контролюючими державними організаціями, вести процеси лабораторних аналізів, рецептури сумішей шляхом підбору і дозування різних видів сировини у відповідності із встановленими рецептурами кондитерських виробів, контролювати якість готової продукції, брати участь у аудитах, складанні технічної документації. Обов'язковим є знання законодавства. Графік роботи: з 8 до 20 години. За деталями: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для керування роботою філії, продажу запчастин, контролю роботи з підтримки і розвитку клієнтської мережі, заключення договорів із замовниками потрібен директор підприємства. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. Контакти: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансія для директора з виробництва. Йому пропонують оплату у розмірі 9 тисяч гривень. Працівник займатиметься організацією ефективної роботи виробничих цехів, налагодженням системи контролю та підвищенням якості, постачанням та оптимізацією витрат, оптимізацією виробничих процесів та постійним розвитком, управлінням процесами та персоналом, розробкою та впровадженням виробництва нових моделей, виробів, підбором, закупкою та встановленням нового обладнання, формуванням згуртованої команди, підтримкою корпоративної культури, підготовкою виробництва до виходу на експорт. Щодо вакансії звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На заробітну плату 14 тисяч гривень готові взяти на роботу керівника технологічної групи механо-заготівельного цеху. Обов'язки: керувати роботою групи, планувати роботу групи з визначенням завдань кожному працівнику і здійснювати контроль за виконанням планів робіт, погоджувати конструкторську документацію, розробляти та впроваджувати раціональні та безпечні техрологічні процеси, що сприяють покращенню умов праці, організовувати своєчасне забезпечення виробничих дільниць необхідною технологічною документацією, забезпечувати складання технологічних завдань на проєктування та виготовлення обладнання. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є пропозиція для начальника охорони об'єкту, якому будуть платити 9 тисяч гривень на місяць. Кандидат на цю посаду обов'язково повинен мати стаж роботи в охоронній структурі у якості керівника, бути несудимим, мати добрий стан здоров'я та бути без кідливих звичок. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селі Шепель Луцького району шукають керуйочого сільськогосподарською дільницею. Зарплата - 15 тисяч гривень. До його обов'язків входить планування, організація та контроль ефективності роботи на підприємстві, контроль своєчасності і якості проведення сільськогосподарських робіт, контроль та виконання виробничих показників. Обов'язковим є знання сучасних технологій сільського виробництва. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Володимирі-Волинському на зарплату 11 100 тисяч гривень потрібен начальник відділу, який буде здійснювати аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту, діяльність, пов'язану з державною таємницею, обліком, зберіганням документів , що містять інформацію з обмеженим доступом, забезпечувати контроль та здійснювати заходи щодо запобігання корупції. (03342) 2 05 26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
Для реалізації політики в сфері співробітництва громади з іноземними містами-партнерами, міжнародними організаціями, популяризації Володимир-Волинської територіальної громади та формування позитивного туристичного іміджу готові взяти на роботу начальника відділу. Йому обіцяють винагороду у розмірі 11 100 тисяч гривень. (03342) 2 05 26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
Є вакансія для начальника відділу, який буде забезпечувати ефективну взаємодію Володимир-Волинської міської ради та її виконавчих органів із представниками громадськості та засобами масової інформації для оприлюднення, наповнбвати інформаційними та аналітичними матеріалами офіційний веб-сайт Володимир-Волинської міської ради. Оплата - 11 100 тисяч гривень. (03342) 2 05 26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
На заробітну плату 11 100 тисяч гривень запрошують на роботу начальника відділу. Обов'язки: здійснювати облік, інвентаризацію комунальної власності та створення електронної бази даних, готувати та укладати договори оренди нерухомого майна комунальної власності. Прийом на роботу проводять на конкурсній основі. (03342) 2 05 26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
На посаду начальника відділу шукають одразу вісьмох начальників відділу, які будуть здійснювати облік, інвентаризацію комунальної власності та створення електронної бази даних, готувати та укладати договори оренди нерухомого майна комунальної власності. Прийом на роботу провоять на конкурсній основі. Зарплата - 11 100 тисяч гривень. (03342) 2 05 26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
Для приймання, оформлення документів та роботи з надання адміністративних послуг потрібні четверо начальників відділу. Їм обіцяють платити 11 100 тисяч гривень. Прийом на роботу здійснюють на конкурсній основі. (03342) 2 05 26
(Малюта Зінаїда Федорівна).
У Локачах є пропозиція для начальника у Локачинський районний виробничий відділ. Зароботна плата - 12 889 тисяч гривень. В його обов'язки входить планування роботи відділу з питань земельних відносин, здійснення загального керівництва, облік договорів та контроль за використанням земельних ділянок. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
В Іваничах на зарплату 8 тисяч гривень запрошують на роботу начальника відділу. Обов'язки: знання чинного законодавства з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, нормативно-правових актів у сфері соціального захисту населення та охорони здоров’я, ведення управлінської документації, вільне володіння державною мовою, володіння персональним комп’ютером на рівні досвідченого користувача та знання відповідних програмних засобів. (03372) 2 16 42 (Алла Мадяр).
У Ковелі шукають начальника відділу-державного реєстратора, який буде проводити реєстрацію шляхом внесення до Єдиного державного реєстру, вести реєстрацію справи тощо. Йому пропонують оплату у розмірі 15 300 тисяч гривень. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У селі Воля-Ковельська Ковельського району є вакансія для начальника виробництва. Зарплата - 15 тисяч гривень. Спеціаліст буде організовувати технічну підготовку виробництва, здійснювати керівництво плануванням технічного розвитку підприємства, керувати складанням технічних завдань, контролювати хід виконання виробництва туалетного паперу. Кандидат на цю посаду повинен знати профіль, спеціалізацію та особливості структури виробництва, основи технології виробництва. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У село Рівне Ковельського району на зарплату 8 тисяч гривень потрібен директор (завідувач) дошкільного навчального закладу.В його обов'язки входить керуваня виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства згідно з чинним законодавством, відповідати за наслідки прийнятих рішень, зберігати та ефективно використовувати майно закладу. Вимоги: вища освіта, спеціальність: дошкільна освіта. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 12 тисяч гривень шукають начальника касового та інформаційного відділу. В його обов'язки входить організація, супроводження та контроль дотримання правил складання касової звітності, виведення залишку грошових коштів, проведення перевірок АВС (асортименту, наявності цінників на товар), актуальність змісту рекламних плакатів гіпермаркету, ведення документації відділу по роботі з клієнтами, збір інформації клієнтів щодо недоліків роботи та пропозицій, керувати працівниками відділу і надавати методичну допомогу з питань роботи. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Запрошують на роботу начальника лабораторії з контролю виробництва, якому обіцяють винагороду у розімірі 15 тисяч гривень. Він буде організовувати роботу відділу, працювати з контролюючими державними організаціями, вести процеси лабораторних аналізів, рецептури сумішей шляхом підбору і дозування різних видів сировини у відповідності із встановленими рецептурами кондитерських виробів, контролювати якість готової продукції, брати участь у аудитах, складанні технічної документації. Обов'язковим є знання законодавства. Графік роботи: з 8 до 20 години. За деталями: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для керування роботою філії, продажу запчастин, контролю роботи з підтримки і розвитку клієнтської мережі, заключення договорів із замовниками потрібен директор підприємства. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. Контакти: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансія для директора з виробництва. Йому пропонують оплату у розмірі 9 тисяч гривень. Працівник займатиметься організацією ефективної роботи виробничих цехів, налагодженням системи контролю та підвищенням якості, постачанням та оптимізацією витрат, оптимізацією виробничих процесів та постійним розвитком, управлінням процесами та персоналом, розробкою та впровадженням виробництва нових моделей, виробів, підбором, закупкою та встановленням нового обладнання, формуванням згуртованої команди, підтримкою корпоративної культури, підготовкою виробництва до виходу на експорт. Щодо вакансії звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На заробітну плату 14 тисяч гривень готові взяти на роботу керівника технологічної групи механо-заготівельного цеху. Обов'язки: керувати роботою групи, планувати роботу групи з визначенням завдань кожному працівнику і здійснювати контроль за виконанням планів робіт, погоджувати конструкторську документацію, розробляти та впроваджувати раціональні та безпечні техрологічні процеси, що сприяють покращенню умов праці, організовувати своєчасне забезпечення виробничих дільниць необхідною технологічною документацією, забезпечувати складання технологічних завдань на проєктування та виготовлення обладнання. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є пропозиція для начальника охорони об'єкту, якому будуть платити 9 тисяч гривень на місяць. Кандидат на цю посаду обов'язково повинен мати стаж роботи в охоронній структурі у якості керівника, бути несудимим, мати добрий стан здоров'я та бути без кідливих звичок. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селі Шепель Луцького району шукають керуйочого сільськогосподарською дільницею. Зарплата - 15 тисяч гривень. До його обов'язків входить планування, організація та контроль ефективності роботи на підприємстві, контроль своєчасності і якості проведення сільськогосподарських робіт, контроль та виконання виробничих показників. Обов'язковим є знання сучасних технологій сільського виробництва. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Володимирі-Волинському на зарплату 11 100 тисяч гривень потрібен начальник відділу, який буде здійснювати аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту, діяльність, пов'язану з державною таємницею, обліком, зберіганням документів , що містять інформацію з обмеженим доступом, забезпечувати контроль та здійснювати заходи щодо запобігання корупції. (03342) 2 05 26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
Для реалізації політики в сфері співробітництва громади з іноземними містами-партнерами, міжнародними організаціями, популяризації Володимир-Волинської територіальної громади та формування позитивного туристичного іміджу готові взяти на роботу начальника відділу. Йому обіцяють винагороду у розмірі 11 100 тисяч гривень. (03342) 2 05 26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
Є вакансія для начальника відділу, який буде забезпечувати ефективну взаємодію Володимир-Волинської міської ради та її виконавчих органів із представниками громадськості та засобами масової інформації для оприлюднення, наповнбвати інформаційними та аналітичними матеріалами офіційний веб-сайт Володимир-Волинської міської ради. Оплата - 11 100 тисяч гривень. (03342) 2 05 26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
На заробітну плату 11 100 тисяч гривень запрошують на роботу начальника відділу. Обов'язки: здійснювати облік, інвентаризацію комунальної власності та створення електронної бази даних, готувати та укладати договори оренди нерухомого майна комунальної власності. Прийом на роботу проводять на конкурсній основі. (03342) 2 05 26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
На посаду начальника відділу шукають одразу вісьмох начальників відділу, які будуть здійснювати облік, інвентаризацію комунальної власності та створення електронної бази даних, готувати та укладати договори оренди нерухомого майна комунальної власності. Прийом на роботу провоять на конкурсній основі. Зарплата - 11 100 тисяч гривень. (03342) 2 05 26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
Для приймання, оформлення документів та роботи з надання адміністративних послуг потрібні четверо начальників відділу. Їм обіцяють платити 11 100 тисяч гривень. Прийом на роботу здійснюють на конкурсній основі. (03342) 2 05 26
(Малюта Зінаїда Федорівна).
У Локачах є пропозиція для начальника у Локачинський районний виробничий відділ. Зароботна плата - 12 889 тисяч гривень. В його обов'язки входить планування роботи відділу з питань земельних відносин, здійснення загального керівництва, облік договорів та контроль за використанням земельних ділянок. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
В Іваничах на зарплату 8 тисяч гривень запрошують на роботу начальника відділу. Обов'язки: знання чинного законодавства з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, нормативно-правових актів у сфері соціального захисту населення та охорони здоров’я, ведення управлінської документації, вільне володіння державною мовою, володіння персональним комп’ютером на рівні досвідченого користувача та знання відповідних програмних засобів. (03372) 2 16 42 (Алла Мадяр).
У Ковелі шукають начальника відділу-державного реєстратора, який буде проводити реєстрацію шляхом внесення до Єдиного державного реєстру, вести реєстрацію справи тощо. Йому пропонують оплату у розмірі 15 300 тисяч гривень. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У селі Воля-Ковельська Ковельського району є вакансія для начальника виробництва. Зарплата - 15 тисяч гривень. Спеціаліст буде організовувати технічну підготовку виробництва, здійснювати керівництво плануванням технічного розвитку підприємства, керувати складанням технічних завдань, контролювати хід виконання виробництва туалетного паперу. Кандидат на цю посаду повинен знати профіль, спеціалізацію та особливості структури виробництва, основи технології виробництва. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У село Рівне Ковельського району на зарплату 8 тисяч гривень потрібен директор (завідувач) дошкільного навчального закладу.В його обов'язки входить керуваня виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства згідно з чинним законодавством, відповідати за наслідки прийнятих рішень, зберігати та ефективно використовувати майно закладу. Вимоги: вища освіта, спеціальність: дошкільна освіта. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).
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Коментарі 1
керуйочого????
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