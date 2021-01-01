Батькам дозволили заходити до школи, але додали нові умови



Про це повідомив у Сергій Горбачов.



Напередодні у березні освітній омбудсмен Сергій Горбачов звернувся до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з пропозицією дозволити батькам відвідувати заклади освіти, що забороняла його постанова.



Цю пропозицію врахували в оновленій постанові. Тому тепер батьки можуть зайти до школи до своєї дитини.



Але тут встановили нові умови:

• батьки обов'язково мають мати засоби захисту (маски);

• тепер цим їм треба виміряти температуру безконтактним термометром;

• відвідування школи треба попередньо узгодити з керівником закладу освіти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тепер батьки можуть відвідувати школи, попри карантин. Але їм обов'язково треба дотримуватися протиепідемічних правил безпеки. Це стало можливим, бо Міністерство охорони здоров'я на прохання освітнього омбудсмена внесло зміни у відповідну постанову.Про це повідомив у фейсбук Напередодні у березні освітній омбудсмен Сергій Горбачов звернувся до головного санітарного лікаряз пропозицією дозволити батькам відвідувати заклади освіти, що забороняла його постанова.Цю пропозицію врахували в оновленій постанові. Тому тепер батьки можуть зайти до школи до своєї дитини.Але тут встановили нові умови:• батьки обов'язково мають мати засоби захисту (маски);• тепер цим їм треба виміряти температуру безконтактним термометром;• відвідування школи треба попередньо узгодити з керівником закладу освіти.

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