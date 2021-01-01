Батькам дозволили заходити до школи, але додали нові умови
Сьогодні, 07:10
Тепер батьки можуть відвідувати школи, попри карантин. Але їм обов'язково треба дотримуватися протиепідемічних правил безпеки. Це стало можливим, бо Міністерство охорони здоров'я на прохання освітнього омбудсмена внесло зміни у відповідну постанову.
Про це повідомив у фейсбук Сергій Горбачов.
Напередодні у березні освітній омбудсмен Сергій Горбачов звернувся до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з пропозицією дозволити батькам відвідувати заклади освіти, що забороняла його постанова.
Цю пропозицію врахували в оновленій постанові. Тому тепер батьки можуть зайти до школи до своєї дитини.
Але тут встановили нові умови:
• батьки обов'язково мають мати засоби захисту (маски);
• тепер цим їм треба виміряти температуру безконтактним термометром;
• відвідування школи треба попередньо узгодити з керівником закладу освіти.
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Про це повідомив у фейсбук Сергій Горбачов.
Напередодні у березні освітній омбудсмен Сергій Горбачов звернувся до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з пропозицією дозволити батькам відвідувати заклади освіти, що забороняла його постанова.
Цю пропозицію врахували в оновленій постанові. Тому тепер батьки можуть зайти до школи до своєї дитини.
Але тут встановили нові умови:
• батьки обов'язково мають мати засоби захисту (маски);
• тепер цим їм треба виміряти температуру безконтактним термометром;
• відвідування школи треба попередньо узгодити з керівником закладу освіти.
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