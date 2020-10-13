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Повідомили, коли стартує фестиваль «Волинська Голландія»

Повідомили, коли стартує фестиваль «Волинська Голландія»
Організатори оголосити дати початку фестивалю «Волинська Голландія». Тож старт фестивалю - 12 травня.

Про це повідомляють організатори – підприємство «ЛіліЛай» у Facebook.

Як зазначають, триватиме масштабний тюльпановий фестиваль до 23 травня. Гостей чекають з 10 до 19 години.

"Впродовж цих днів ви зможете не лише надивитися, намилуватися, нафотографуватися у тюльпанах, а й скуштувати смачностей, накататися на атракціонах і наслухатися гарної музики", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, тюльпанове поле розташоване на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району.

До слова, минулого року фестиваль розпочався 11 травня. В перший же день тюльпанове поле відвідали сотні людей, не зважаючи на карантин. Поруч з полем відвідувачів пригощали кавою, солодощами та іншою їжею.

Схема доїзду до тюльпанового поля
Схема доїзду до тюльпанового поля

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Теги: фестиваль тюльпанів, дата, Волинська Голландія
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