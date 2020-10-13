Повідомили, коли стартує фестиваль «Волинська Голландія»
Сьогодні, 13:22
Організатори оголосити дати початку фестивалю «Волинська Голландія». Тож старт фестивалю - 12 травня.
Про це повідомляють організатори – підприємство «ЛіліЛай» у Facebook.
Як зазначають, триватиме масштабний тюльпановий фестиваль до 23 травня. Гостей чекають з 10 до 19 години.
"Впродовж цих днів ви зможете не лише надивитися, намилуватися, нафотографуватися у тюльпанах, а й скуштувати смачностей, накататися на атракціонах і наслухатися гарної музики", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, тюльпанове поле розташоване на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району.
До слова, минулого року фестиваль розпочався 11 травня. В перший же день тюльпанове поле відвідали сотні людей, не зважаючи на карантин. Поруч з полем відвідувачів пригощали кавою, солодощами та іншою їжею.
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Про це повідомляють організатори – підприємство «ЛіліЛай» у Facebook.
Як зазначають, триватиме масштабний тюльпановий фестиваль до 23 травня. Гостей чекають з 10 до 19 години.
"Впродовж цих днів ви зможете не лише надивитися, намилуватися, нафотографуватися у тюльпанах, а й скуштувати смачностей, накататися на атракціонах і наслухатися гарної музики", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, тюльпанове поле розташоване на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району.
До слова, минулого року фестиваль розпочався 11 травня. В перший же день тюльпанове поле відвідали сотні людей, не зважаючи на карантин. Поруч з полем відвідувачів пригощали кавою, солодощами та іншою їжею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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