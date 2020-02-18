На Волині скоїв самогубство 70-річний чоловік





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Відомо, що із дому, де і сталася трагедія, чоловіка медики забрали ще живим. Утім, на відрізку дороги між селом Сільце та Гороховом чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель колишнього Горохівського, а тепер Луцького району 1950 року народження скоїв самогубство, перерізавши собі вени.Про цестало відомо із власних джерел.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Відомо, що із дому, де і сталася трагедія, чоловіка медики забрали ще живим. Утім, на відрізку дороги між селом Сільце та Гороховом чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги.

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