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На Волині скоїв самогубство 70-річний чоловік

На Волині скоїв самогубство 70-річний чоловік
Житель колишнього Горохівського, а тепер Луцького району 1950 року народження скоїв самогубство, перерізавши собі вени.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що із дому, де і сталася трагедія, чоловіка медики забрали ще живим. Утім, на відрізку дороги між селом Сільце та Гороховом чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Фото - ілюстративне

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Теги: самогубство, волинянин, Горохівський район
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