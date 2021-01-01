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У Польщі українець розбився на мотоциклі

У Польщі українець розбився на мотоциклі
Внаслідок ДТП у місті Битув загинув 41-річний громадянин України.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на Facebook-сторінку місцевої рятувальної служби, трагічний випадок стався 6 травня близько 15:30.

Точні причини, які призвели до смертельної ДТП, не повідомляються. Ймовірно, громадянин України перевищив швидкість, не впорався з керуванням та вилетів за межі дороги. Отримані під час падіння травми виявилися несумісними з життям. Рятувальники, які прибули на місце, вже нічим не могли допомогти чоловікові.

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Теги: Польща, смертельна аварія
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