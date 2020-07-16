Нардепам від «ОПЗЖ» Медведчуку та Козаку оголосили підозру у держзраді

Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.



Про це заявили на брифінгу голова СБУ Іван Баканов і генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє



Оскільки обидва фігуранти відсутні за місцем проживання та у зв’язку з неможливістю безпосереднього вручення письмових повідомлень про підозру, їх скеровано (згідно глав 6 та 11 КПК України) до останніх відомих місць проживання, а також до адміністрації за місцем їх роботи (тобто у Верховну Раду України).



Зокрема, Медведчук і Козак підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).



СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором.



За версією слідства, фігуранти у 2015 році вступили у попередню змову з високопосадовцем уряду Росії – для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (у морській економічній зоні України, яка тимчасово окупована РФ).



«Поясню, про що мова: після анексії півострову, окупанти розпочали таку собі «націоналізацію» підприємств, ресурсів та іншого майна. Стартував процес незаконної перереєстрації юридичних осіб. І українські політики долучаються до розробки родовища на окупованій території та фактично допомагають державі-агресору, яка це родовище і забрала!» – розповів деталі голова СБУ Іван Баканов.



На брифінгу продемонстрували аудіозаписи розмов, на яких обговорюються деталі перереєстрації київського ТОВ «Нові проекти» у РФ та отримання ним договорів і ліцензій за російським законодавством.



Голова спецслужби наголосив, що результати експертиз підтвердили автентичність голосу Віктора Медведчука і його почерк у правках до листа Путіну від імені підприємства.



Таким чином, мова йде про завдання шкоди економічній безпеці України, розграбування національних цінностей на окупованій території, допомогу іноземній державі.



Інший епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам Російської Федерації відомостей, що містять державну таємницю.



«Цей епізод стався у серпні 2020 року. Пан Медведчук направив Козаку, котрий тоді перебував на території Росії, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу Збройних Сил України, його особовий склад, бойову підготовку. Інформація передбачалася для спецслужб Російської Федерації», – повідомив Іван Баканов.



Також СБУ розслідує проведення підривної діяльності проти України, зокрема, в контексті розробки антиукраїнського проекту «Промінь».



«На перший погляд, мова йде про створення організації, котра буде тісно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатись в Росію. Але справжня мета – створення інфраструктури впливу на користь РФ. А вже через механізми цього «Променя» – збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави, поширювати пропаганду. Тобто, це – антиукраїнський проект», - зазначив Іван Баканов.



Нагадаємо, раніше РНБО України запровадила економічні санкції до В.Медведчука, Т. Козака та низки афілійованих з ними компаній.

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