У поїзді «Одеса-Ковель» пограбували народного депутата

Народного депутата від партії "Європейська солідарність"обікрали у поїзді "Одеса-Ковель".Цей факт він підтвердив у своєму телеграм-каналі.За словами Гончаренка, його пограбували в понеділок, 10 травня, у поїзді "Одеса-Ковель" по дорозі на Рівненщину. Олексій Гончаренко їхав відкривати два нових "Гончаренко-центри" в Острозі та Вараші."В час, коли всі в поїзді зазвичай мирно сплять, крадіям вдалося поцупити у мене сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень і банківські картки. Зранку, одразу після того, як прокинувся, я помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші. Як виявилося, крадії не надто обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу АТБ в Жмеринці", - написав нардеп.Як він повідомив, уже протягом дня працівникам поліції вдалося виявити зловмисників, вийти на їх слід та повернути йому картки.