Великий бокс: волинянин проведе бій за титул чемпіона України

38-річний волинський боксер, який народився і виріс у селі Залізниця Любешівського району, побореться за престижне звання чемпіона України у суперважкій вазі.Вечір професійного боксу від Champion Boxing Promotion відбудеться 19 травня у Києві. Головною подією вечора якраз і стане дуель за вакантний титул між Іваном Швайком таУ рамках цього ж заходу відбудеться 10 міжнародних поєдинків, у яких змагатимуться боксери з України, Туреччини та Грузії.Іван Швайко розповів для, що завжди тяжів до спорту. Ще навчаючись у школі, цікавився боксом. Професійно почав займатися у 2000 році, коли навчався у Волинському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Згодом він навчався у ВНУ імені Лесі Українки.«Я жив у селі Залізниця. Потім вступив до луцького коледжу на спеціальність «духові та ударні інструменти», бо закінчив музичну школу у Любешові. У Луцьку раніше був клуб «Золота рукавичка». Там у 2000 році я й розпочав займатися боксом», - поділився Іван Швайко.Іван Швайко має звання Майстра спорту України з боксу. За роки у професійному спорті він неодноразово ставав чемпіоном на всеукраїнських та міжнародних змаганнях як самостійно, так і в складі збірної України. Волинянин прославляв Україну у Німеччині, Італії та інших країнах. Разом із боксером у команді були такі відомі спортсмени, яктаЦікаво, що Іван Швайко також є Майстром спорту з кікбоксингу міжнародного класу. На змаганнях з цього виду спорту він був чемпіоном світу у 2014-2014 роках.Трансляцію поєдинків, які відбудуться 19 травня о 18 годині, транслюватиме телеканал Xsport.