«Айтішника» зі столиці, який зник на Волині, досі шукають
Сьогодні, 16:55
На Волині досі розшукують 48-річного жителя Києва Стречина Ярослава Георгійовича, який приїхав до рідних на Великдень і зник.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила його двоюрідна сестра Наталія Ільчук.
Нагадаємо, чоловік зник ще на Великдень, 2 травня, вийшовши з будинку матері у селі Луків. Останній раз його бачили ввечері 3 травня у селі Руда (колишній Любомльський район, нині Ковельський) біля залізничної станції. Пошуковий пес привів до центру села Підгородня, де слід його обірвався.
Прикмети: високий (ріст 188 см), світло-русий, з бородою, коротко стрижений. Був одягнений в синю куртку та джинси і в чорну футболку, чорні черевики.
Також родичі зауважують, що чоловік не зловживав алкоголем. Документів при собі не мав, адже після вечері просто вийшов пройтися лісом, як робив не раз до цього і який добре знав.
У Києві чоловік працював на фірмі, що обслуговує комп’ютерну техніку мережі аптек.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування зниклого, просять телефонувати на лінію «102» або за телефоном: 067-965-21-90.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила його двоюрідна сестра Наталія Ільчук.
Нагадаємо, чоловік зник ще на Великдень, 2 травня, вийшовши з будинку матері у селі Луків. Останній раз його бачили ввечері 3 травня у селі Руда (колишній Любомльський район, нині Ковельський) біля залізничної станції. Пошуковий пес привів до центру села Підгородня, де слід його обірвався.
Прикмети: високий (ріст 188 см), світло-русий, з бородою, коротко стрижений. Був одягнений в синю куртку та джинси і в чорну футболку, чорні черевики.
Також родичі зауважують, що чоловік не зловживав алкоголем. Документів при собі не мав, адже після вечері просто вийшов пройтися лісом, як робив не раз до цього і який добре знав.
У Києві чоловік працював на фірмі, що обслуговує комп’ютерну техніку мережі аптек.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування зниклого, просять телефонувати на лінію «102» або за телефоном: 067-965-21-90.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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