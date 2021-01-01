«Айтішника» зі столиці, який зник на Волині, досі шукають

На Волині досі розшукують 48-річного жителя Києва, який приїхав до рідних на Великдень і зник.Про цеповідомила його двоюрідна сестраНагадаємо, чоловік, вийшовши з будинку матері у селі Луків. Останній раз його бачили ввечері 3 травня у селі Руда (колишній Любомльський район, нині Ковельський) біля залізничної станції. Пошуковий пес привів до центру села Підгородня, де слід його обірвався.Прикмети: високий (ріст 188 см), світло-русий, з бородою, коротко стрижений. Був одягнений в синю куртку та джинси і в чорну футболку, чорні черевики.Також родичі зауважують, що чоловік не зловживав алкоголем. Документів при собі не мав, адже після вечері просто вийшов пройтися лісом, як робив не раз до цього і який добре знав.У Києві чоловік працював на фірмі, що обслуговує комп’ютерну техніку мережі аптек.Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування зниклого, просять телефонувати на лінію «102» або за телефоном: 067-965-21-90.