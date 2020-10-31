Мікрофінансові компанії підтримали проєкт «Знай свої права»*





Інфокампанію активно підтримали мікрофінансові організації України. В рамках першого етапу вони опублікували на своїх сайтах відео, в якому розповідають, як



«Знай свої права»: особливості проєкту



Що потрібно знати про проєкт «Знай свої права»? Насамперед, те, що це інформаційна кампанія, організована для підвищення обізнаності споживачів фінансових послуг про їхні права та обов'язки. У Нацбанку повідомили, що минулоріч від громадян України надійшло приблизно 16 тисяч звернень. У більшості з них були скарги на порушення постачальниками фінансових послуг їхніх прав.



У період дії акції регулятор спільно з партнерами планує розповідати українцям про способи вирішення конфліктних ситуаціях і захисту їхніх прав. Усе це в сукупності дозволить підвищити рівень фінансової грамотності населення.



Інформаційну кампанію активно підтримали мікрофінансові організації. Серед них – Манівео, Дінер, Кредит Каса, Слон Кредит, Кешбері, Мілоан та інші компанії, в яких можна отримати



Що потрібно знати при оформленні онлайн-кредиту



В рамках інфокампанії користувачам мікрофінансових послуг розповідають:



- що таке мікрокредит;

- скільки грошей можна отримати в борг онлайн;

- як нараховують відсотки;

- які штрафи доведеться сплачувати в разі прострочення.



Наприклад, на сайті Мілоан є відеоролик, в якому кредитний експерт пояснює юнакові, як йому взяти позику онлайн на подарунок дівчині і на що слід звернути увагу при виборі МФО.



При оформленні мікрокредиту потрібно розуміти, що електронний договір рівнозначний паперовому. Якщо ви його підписали — умови потрібно виконати.



При виборі кредитора слід звернути увагу на такі аспекти:



- офіційну реєстрацію компанії (перевірити інформацію про МФО можна на сайті НБУ);

- відсоткову ставку за весь період користування кредитом;

- розмір пені і штрафів у разі прострочення;

- наявність і вартість послуги пролонгації;

- умови договору.



Учасники «Знай свої права» також розповідають своїм клієнтам про небезпеку «нульових» кредитів. Позичальникам пояснюють, що під ставкою 0% можуть ховатися додаткові комісії, які перетворюють безкоштовні позики на найдорожчі. Мікрокредити — це позики, які видають швидко і без зайвої паперової тяганини. Тож і вартість їх немаленька. В реальності жодна компанія не буде працювати собі в збиток і видавати позики по 0% в день.



МФО, які приєдналися до інфокампаніі, зобов'язалися регулярно розміщувати на своїх сайтах матеріали для підвищення фінансової грамотності клієнтів і захисту їх прав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інформаційна кампанія «Знай свої права» почалася в Україні в березні 2021 року. Головна мета заходу — підвищення фінансової грамотності споживачів фінансових послуг. Організаторами акції виступили Національний банк і Уповноважений Верховної Ради з прав людини.Інфокампанію активно підтримали мікрофінансові організації України. В рамках першого етапу вони опублікували на своїх сайтах відео, в якому розповідають, як оформити кредит онлайн , а також які права і обов'язки має позичальник в період користування коштами.Що потрібно знати про проєкт «Знай свої права»? Насамперед, те, що це інформаційна кампанія, організована для підвищення обізнаності споживачів фінансових послуг про їхні права та обов'язки. У Нацбанку повідомили, що минулоріч від громадян України надійшло приблизно 16 тисяч звернень. У більшості з них були скарги на порушення постачальниками фінансових послуг їхніх прав.У період дії акції регулятор спільно з партнерами планує розповідати українцям про способи вирішення конфліктних ситуаціях і захисту їхніх прав. Усе це в сукупності дозволить підвищити рівень фінансової грамотності населення.Інформаційну кампанію активно підтримали мікрофінансові організації. Серед них – Манівео, Дінер, Кредит Каса, Слон Кредит, Кешбері, Мілоан та інші компанії, в яких можна отримати терміновий кредит на картку онлайн. МФО розмістили на своїх сайтах навчальні матеріали.В рамках інфокампанії користувачам мікрофінансових послуг розповідають:- що таке мікрокредит;- скільки грошей можна отримати в борг онлайн;- як нараховують відсотки;- які штрафи доведеться сплачувати в разі прострочення.Наприклад, на сайті Мілоан є відеоролик, в якому кредитний експерт пояснює юнакові, як йому взяти позику онлайн на подарунок дівчині і на що слід звернути увагу при виборі МФО.При оформленні мікрокредиту потрібно розуміти, що електронний договір рівнозначний паперовому. Якщо ви його підписали — умови потрібно виконати.При виборі кредитора слід звернути увагу на такі аспекти:- офіційну реєстрацію компанії (перевірити інформацію про МФО можна на сайті НБУ);- відсоткову ставку за весь період користування кредитом;- розмір пені і штрафів у разі прострочення;- наявність і вартість послуги пролонгації;- умови договору.Учасники «Знай свої права» також розповідають своїм клієнтам про небезпеку «нульових» кредитів. Позичальникам пояснюють, що під ставкою 0% можуть ховатися додаткові комісії, які перетворюють безкоштовні позики на найдорожчі. Мікрокредити — це позики, які видають швидко і без зайвої паперової тяганини. Тож і вартість їх немаленька. В реальності жодна компанія не буде працювати собі в збиток і видавати позики по 0% в день.МФО, які приєдналися до інфокампаніі, зобов'язалися регулярно розміщувати на своїх сайтах матеріали для підвищення фінансової грамотності клієнтів і захисту їх прав.

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