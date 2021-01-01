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Грози та дощі: якою буде погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 14 травня

Грози та дощі: якою буде погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 14 травня
У Волинській області завтра, у п'ятницю, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ. Гроза, вдень місцями град.

Про це повідомляє волинський гідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 16-21° тепла.

Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра, 14 травня, вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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