Грози та дощі: якою буде погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 14 травня





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 16-21° тепла.



Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра, 14 травня, вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.

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