Відпочинок лучан під час пандемії: можливості і перепони. ФОТО

Як туризм переживає пандемію, про ПЛР-тести при в’їзді та виїзді з України та інших країн, обов’язкову самоізоляцію, найпопулярніші напрямки поїздок та що робити, коли запідозрили COVID-19 на відпочинку – усі ці питання обговорили сьогодні, 14 травня, під час круглого столу «Туризм у період карантинних обмежень».Організатором заходу є Громадянський РУХ «СВІДОМІ». У ньому взяли участь депутати Луцькради, який був модератором обговорення, та, власниця туристичного агентства «Млин пригод», співвласниця турагенції «TUI»та представниця туристичної агенції «Barbados»Співзасновник Громадянського РУХУ «СВІДОМІ» Тарас Шкітер зауважив, що такі круглі столи, де розглядають актуальні для лучан питання, влаштовують щотижня. І на цей раз тему обрали невипадково, адже у літній період особливо актуальна.Керівниця турагентства «Млин пригод» Нонна Мельник-Янішевська поділилася, що рік був надзвичайно складним для туристичної галузі. Адже через сплеск захворюваності люди боялися кудись їхати, а країни запроваджували певні обмеження.«У нашій галузі є певна сезонність. Дуже активним є період другої половини весни, літа та осені. Ми звикли, що зима – це спад попиту. Але, звісно, у зв’язку з епідемією коронавірусу цей рік був дуже складним», - сказала вона.Співзасновниця туристичної агенції «TUI» Дарина Міщук розповіла, що їм довелось змінити локацію, адже орендувати попередній офіс було складно.За словами представниці туристичної агенції «Barbados» Ірини Каліс, вони дуже хотіли працювати наповну, все ж треба зважати на обставини.«На початку туристичного сезону приємно вразила Туреччина. Тут грамотно підійшли до епідемічних заходів безпеки тощо, але змогли відкрити кордони для туристів і загалом гарно стартували», - сказала Ірина Каліс.Наразі люди досить активно планують відпустки. Напрямки, які мають найбільшу популярність серед волинян: Туреччина, Єгипет, Чорногорія, Хорватія, Албанія. Весною популярною була Домінікана.Також під час круглого столу обговорили тестування на COVID-19. Нонна Мельник-Янішевська пояснила, куди та які тести потрібні при в’їзді.Отже, країни можна умовно поділити на три групи. До першої входять ті, які не вимагають тесту при в’їзді. Це Чорногорія, Албанія, Туреччина, Домінікана, Мексика, Кенія і Північна Македонія.Друга група – країни, які вимагають довідку про ПЛР-тест. Держави, для яких обов’язково потрібні результати тестів, які були зроблені за 72 години до вильоту: Єгипет, Болгарія, Туніс, Мальдіви, Сейшели, Куба. До Хорватії, Сербії, Боснії і Герцоговини потрібно мати результат тестування за 48 годин.І до останньої увійшли країни, у яких, крім тестування при в’їзді, потрібно додатково здавати ПЛР після прильоту: Кіпр, ОАЕ, Грузія, Йорданія, Шрі-Ланка.Проте Нонна Мельник-Янішевська звертає увагу на те, що після приїзду в Україну пасажирам з усіх напрямків треба або робити ПЛР-тест або сидіти на самоізоляції. Також можна перед вильотом здавати тест за кордоном. Є держави, в яких тести безкоштовні (до прикладу, ОАЕ), а у деяких платні (Кіпр та інші).Вона зазначає, що список країн дуже швидко змінюється і варто постійно стежити за всіма нововведеннями.Представниця турагенції «Barbados» Ірина Каліс зауважує, що для самоізоляції обов’язково встановлювати мобільний додаток під назвою «Вдома». Адже багато хто плутає його з «Дією».На запитання «Що потрібно враховувати при підготовці до майбутнього відпочинку?» вона відповіла: «Перш за все, потрібно визначити, яку саме відпустку ви хочете. Чи хочеться полежати на сонці, покупатися, чи активний відпочинок. Визначити бюджет. І тоді вже обирати».У час пандемії можливі різні ситуації. Тому турагенти пояснюють, що якщо на відпочинку ви все-таки захворіли, найперше зверніться до страхової компанії. Там підкажуть, що робити.