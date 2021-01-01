Луцька лікарка розповіла, що таке психічний розлад і що робити в такому випадку

Сімейний лікаррозповіла, що таке психічний розлад і що робити у випадку, якщо у вас є проблеми.Про це повідомляє Центр реабілітації учасників бойових дій у фейсбуці.Так, за даними ВООЗ, психічні розлади завдають страждань сотням мільйонів людей в усіх куточках світу і впливають на життя їхніх рідних. Кожна четверта людина матиме той чи інший психічний розлад у певний період свого життя. В цілому світі найголовнішим чинником, котрий призводить до непрацездатності, є депресія, від неї у світі страждають 264 мільйони людей. Шизофренія та біполярний розлад зараховують до найважчих хвороб, які порушують нормальну життєдіяльність людини. Від них відповідно страждає 20 і 45 мільйонів людей. Хоча масштаби поширення психічних розладів величезні, у багатьох випадках ці розлади залишаються невиявленими і їм не приділяють належної увагиЗа визначенням фахівців, психічний розлад — це значне порушення мислення людини, її здатності контролювати свої емоції та поведінку.ЩО РОБИТИ, ЯКЩО У ВАС ПСИХІЧНИЙ РОЗЛАД?Дотримуйтесь приписів кваліфікованих фахівців у галузі психічного здоров’я.Складіть збалансований розпорядок дня і дотримуйтесь його.Займайтесь фізичними вправами.Достатньо спіть.Щодня приділяйте час для відпочинку.Споживайте поживну їжу, харчуйтеся збалансовано.Обмежте вживання алкоголю, а також ліків, які вам не приписані.Проводьте час з людьми, яким ви довіряєте і які дбають про вас.Задовольняйте свої духовні потреби, адже «Щасливі ті, хто усвідомлює свої духовні потреби» (Матвія 5:3).