Небайдужість може врятувати життя: дівчинці з Торчина потрібна допомога

Вадима та Нелі Соколовських з Торчина велике горе: маленька донечка Мар'янка хвора на імунодефіцит. Дівчинка потребує пересадки кісткового мозку.



Про це йдеться на сторінці Торчинської громади у Facebook.

Зазначають, що за два місяці Мар'янка неодноразово перебувала в реанімації. Зараз дівчинку направляють на планову операцію за кордон.

Батьки звертаються до кожної небайдужої людини з проханням допомогти врятувати життя маленькій крихітці.



Номер картки тата: 4149499151737200 (Вадим Павлович Соколовський).









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В сім'їтаз Торчина велике горе: маленька донечкахвора на імунодефіцит. Дівчинка потребує пересадки кісткового мозку.Про це йдеться на сторінці Торчинської громади у Facebook.Зазначають, що за два місяці Мар'янка неодноразово перебувала в реанімації. Зараз дівчинку направляють на планову операцію за кордон.Батьки звертаються до кожної небайдужої людини з проханням допомогти врятувати життя маленькій крихітці.Номер картки тата:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію