Небайдужість може врятувати життя: дівчинці з Торчина потрібна допомога
Сьогодні, 21:14
В сім'ї Вадима та Нелі Соколовських з Торчина велике горе: маленька донечка Мар'янка хвора на імунодефіцит. Дівчинка потребує пересадки кісткового мозку.
Про це йдеться на сторінці Торчинської громади у Facebook.
Зазначають, що за два місяці Мар'янка неодноразово перебувала в реанімації. Зараз дівчинку направляють на планову операцію за кордон.
Батьки звертаються до кожної небайдужої людини з проханням допомогти врятувати життя маленькій крихітці.
Номер картки тата: 4149499151737200 (Вадим Павлович Соколовський).
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Про це йдеться на сторінці Торчинської громади у Facebook.
Зазначають, що за два місяці Мар'янка неодноразово перебувала в реанімації. Зараз дівчинку направляють на планову операцію за кордон.
Батьки звертаються до кожної небайдужої людини з проханням допомогти врятувати життя маленькій крихітці.
Номер картки тата: 4149499151737200 (Вадим Павлович Соколовський).
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Коментарі 1
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