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Небайдужість може врятувати життя: дівчинці з Торчина потрібна допомога

Небайдужість може врятувати життя: дівчинці з Торчина потрібна допомога
В сім'ї Вадима та Нелі Соколовських з Торчина велике горе: маленька донечка Мар'янка хвора на імунодефіцит. Дівчинка потребує пересадки кісткового мозку.

Про це йдеться на сторінці Торчинської громади у Facebook.
Зазначають, що за два місяці Мар'янка неодноразово перебувала в реанімації. Зараз дівчинку направляють на планову операцію за кордон.
Батьки звертаються до кожної небайдужої людини з проханням допомогти врятувати життя маленькій крихітці.

Номер картки тата: 4149499151737200 (Вадим Павлович Соколовський).




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Теги: Соколовські, допомога дівчинці, Торчин
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